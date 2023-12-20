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ABD'de bir grup, Gazze'de kalıcı ateşkes talebiyle Kongre binasında eylem yaptı
ABD'de bir grup, Gazze'de kalıcı ateşkes talebiyle Kongre binasında eylem yaptı
ABD'de Kongre'nin yer aldığı Capitol Hill binasına giren bir grup, Gazze'de kalıcı ateşkes talebinde bulundu. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, protesto, abd kongresi
фото, fotoğraf, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, protesto, abd kongresi

ABD'de bir grup, Gazze'de kalıcı ateşkes talebiyle Kongre binasında eylem yaptı

02:15 20.12.2023
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ABD'de Kongre'nin yer aldığı Capitol Hill binasına giren bir grup, Gazze'de kalıcı ateşkes talebinde bulundu.
© İHA

Protestoyu organize eden grubun yayımladığı bildiriye göre, yaklaşık 60 gösterici, ABD Kongresi'nin bulunduğu Capitol Hill binasına girdi.

Protestoyu organize eden grubun yayımladığı bildiriye göre, yaklaşık 60 gösterici, ABD Kongresi&#x27;nin bulunduğu Capitol Hill binasına girdi. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA

Protestoyu organize eden grubun yayımladığı bildiriye göre, yaklaşık 60 gösterici, ABD Kongresi'nin bulunduğu Capitol Hill binasına girdi.

© İHA

Gazze'de kalıcı ateşkes talebiyle toplanan göstericiler, Biden yönetiminin İsrail'e milyarlarca dolar askeri yardım göndermesini, ülkenin güney sınırını askerileştirmesini ve göçmenlere yönelik uygulamalarını da protesto etti.

Gazze&#x27;de kalıcı ateşkes talebiyle toplanan göstericiler, Biden yönetiminin İsrail&#x27;e milyarlarca dolar askeri yardım göndermesini, ülkenin güney sınırını askerileştirmesini ve göçmenlere yönelik uygulamalarını da protesto etti. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA

Gazze'de kalıcı ateşkes talebiyle toplanan göstericiler, Biden yönetiminin İsrail'e milyarlarca dolar askeri yardım göndermesini, ülkenin güney sınırını askerileştirmesini ve göçmenlere yönelik uygulamalarını da protesto etti.

© İHA

Protesto organizatörleri tarafından yapılan ortak açıklamada, bu girişimin, 80'den fazla ulusal hareket ve örgüt liderinin ortak çabası olduğu bildirildi.

Protesto organizatörleri tarafından yapılan ortak açıklamada, bu girişimin, 80&#x27;den fazla ulusal hareket ve örgüt liderinin ortak çabası olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA

Protesto organizatörleri tarafından yapılan ortak açıklamada, bu girişimin, 80'den fazla ulusal hareket ve örgüt liderinin ortak çabası olduğu bildirildi.

© İHA

Açıklamada, "ABD'nin İsrail'i silahlandırmaya ve Gazze'deki soykırımı kolaylaştırmaya son vermesini talep ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, &quot;ABD&#x27;nin İsrail&#x27;i silahlandırmaya ve Gazze&#x27;deki soykırımı kolaylaştırmaya son vermesini talep ediyoruz&quot; ifadesine yer verildi. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA

Açıklamada, "ABD'nin İsrail'i silahlandırmaya ve Gazze'deki soykırımı kolaylaştırmaya son vermesini talep ediyoruz" ifadesine yer verildi.

© İHA

Polis yetkilileri, göstericilerin düzenleyeceği protestodan haberdar olduklarını ve binaya ilave personel getirdiklerini belirtti.

Polis yetkilileri, göstericilerin düzenleyeceği protestodan haberdar olduklarını ve binaya ilave personel getirdiklerini belirtti. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA

Polis yetkilileri, göstericilerin düzenleyeceği protestodan haberdar olduklarını ve binaya ilave personel getirdiklerini belirtti.

© İHA

Binaya giren göstericiler, polis tarafından gözaltına alındı.

Binaya giren göstericiler, polis tarafından gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA

Binaya giren göstericiler, polis tarafından gözaltına alındı.

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