https://sputniknews.com.tr/20231219/zelenskiy-ukrayna-genelkurmay-baskanligi-450-500-bin-kisinin-daha-seferber-edilmesini-istiyor-1078622831.html
Zelenskiy: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı 450-500 bin kişinin daha seferber edilmesini istiyor
Zelenskiy: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı 450-500 bin kişinin daha seferber edilmesini istiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanlığının 450-500 bin kişinin daha seferber edilmesini istediğini duyurdu. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T23:20+0300
2023-12-19T23:20+0300
2023-12-19T23:20+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna krizi
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın orduya 450-500 bin yeni askeri katma isteğinde bulunduğunu açıklayan Zelenskiy, “Bu karara destek vermem için daha fazla argümana ihtiyacım olduğunu söyledim” ifadesini kullandı.Zelenskiy, bu çaptaki seferberliğin ülke bütçesine maliyetinin yaklaşık 13 milyar dolar olacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231219/ukraynali-tabur-komutani-tum-cephelerde-kaybediyoruz-1078620198.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi
Zelenskiy: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı 450-500 bin kişinin daha seferber edilmesini istiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanlığının 450-500 bin kişinin daha seferber edilmesini istediğini duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın orduya 450-500 bin yeni askeri katma isteğinde bulunduğunu açıklayan Zelenskiy, “Bu karara destek vermem için daha fazla argümana ihtiyacım olduğunu söyledim” ifadesini kullandı.
Zelenskiy, bu çaptaki seferberliğin ülke bütçesine maliyetinin yaklaşık 13 milyar dolar olacağını kaydetti.