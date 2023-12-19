https://sputniknews.com.tr/20231219/zelenskiy-ukrayna-genelkurmay-baskanligi-450-500-bin-kisinin-daha-seferber-edilmesini-istiyor-1078622831.html

Zelenskiy: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı 450-500 bin kişinin daha seferber edilmesini istiyor

Zelenskiy: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı 450-500 bin kişinin daha seferber edilmesini istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanlığının 450-500 bin kişinin daha seferber edilmesini istediğini duyurdu. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T23:20+0300

2023-12-19T23:20+0300

2023-12-19T23:20+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın orduya 450-500 bin yeni askeri katma isteğinde bulunduğunu açıklayan Zelenskiy, “Bu karara destek vermem için daha fazla argümana ihtiyacım olduğunu söyledim” ifadesini kullandı.Zelenskiy, bu çaptaki seferberliğin ülke bütçesine maliyetinin yaklaşık 13 milyar dolar olacağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231219/ukraynali-tabur-komutani-tum-cephelerde-kaybediyoruz-1078620198.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi