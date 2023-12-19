https://sputniknews.com.tr/20231219/ukrayna-ordusunun-fuzesi-donetskteki-bir-konut-binasinin-girisini-tamamen-yok-etti-1078617285.html

Ukrayna ordusunun füzesi Donetsk'teki bir konut binasının girişini tamamen yok etti

Ukrayna ordusunun füzesi Donetsk'teki bir konut binasının girişini tamamen yok etti

Ukrayna ordusunun fırlattığı füzenin bir konut binasına isabet etmesinin ardından Donetsk kentindeki bir binanın girişinin tamamı yandı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T18:41+0300

2023-12-19T18:41+0300

2023-12-19T18:41+0300

ukrayna krizi

donetsk

video

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk'teki 9 katlı bir konut binasına düzenlediği füzeli saldırı sonucunda bina girişin neredeyse tamamı yandı.Binanın doğrudan isabet almasının ardından yangın çıktı, sakinler dışarıya koştu, bazıları da yalınayak sokağa çıktı.Vladimir adlı bina sakinlerinden biri, “Bilgisayarda oyun oynuyordum, aniden bir patlama sesiyle kendimi kanepede buldum. ‘İsabet’. Sonra her şey yanmaya başladı. Banyoda su vardı, söndürmeye çalıştım ama nafile. İşte bu kadar. Dışarı fırladım. Terliklerim ıslak, her şey ıslak” diye olanları anlattı.Ön bilgilere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlattığı 122 mm’lik füze ile bir konut binasını vurdu. Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna'nın bugün Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) başkentine düzenlediği saldırılar sırasında 6 sivilin yaralandığını bildirmişti.

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Ukrayna ordusunun füzesi Donetsk'teki bir konut binasının girişini tamamen yok etti Ukrayna ordusunun füzesi Donetsk'teki bir konut binasının girişini tamamen yok etti 2023-12-19T18:41+0300 true PT0M31S

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