https://sputniknews.com.tr/20231219/surucuye-sinirlendi-seyir-halindeki-aracin-uzerine-uctu-1078603589.html

Sürücüye sinirlendi, seyir halindeki aracın üzerine atladı

Sürücüye sinirlendi, seyir halindeki aracın üzerine atladı

İzmir'in Konak ilçesinde bir aracın sürücüsü ile tartışan adam, seyir halindeki aracın üzerine atladı. Otomobil durmak yerine daha da hızlanmayı tercih etti ve... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T13:11+0300

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yaşam

izmir

otomobil

atlama

sinir

kavga

video

trafik

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İzmir'de yaşanan trafik kazasının ardından taraflardan biri, diğerinin arabasına atladı.Hızla araca uçtuİddialara göre Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe mevkiinde maddi hasarlı bir kazanın ardından otomobiline çarpan araç sürücüsü ile tartışan kişi, sinirlenerek aracın üzerine atladı. Otomobilin ön camına çarpan ve tavanından tutunan adam, bir süre böyle seyahat etti. Aracın sürücüsü ile yavaşlamak yerine daha da hızlandı.Emniyet'e, olayla ilgili bir şikayetin yansımadığı belirtildi.

izmir

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otomobile atlayan adam