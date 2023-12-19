https://sputniknews.com.tr/20231219/surucuye-sinirlendi-seyir-halindeki-aracin-uzerine-uctu-1078603589.html
Sürücüye sinirlendi, seyir halindeki aracın üzerine atladı
Sürücüye sinirlendi, seyir halindeki aracın üzerine atladı
İzmir'in Konak ilçesinde bir aracın sürücüsü ile tartışan adam, seyir halindeki aracın üzerine atladı. Otomobil durmak yerine daha da hızlanmayı tercih etti ve... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T13:11+0300
2023-12-19T13:11+0300
2023-12-19T13:15+0300
yaşam
izmir
otomobil
atlama
sinir
kavga
video
trafik
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İzmir'de yaşanan trafik kazasının ardından taraflardan biri, diğerinin arabasına atladı.Hızla araca uçtuİddialara göre Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe mevkiinde maddi hasarlı bir kazanın ardından otomobiline çarpan araç sürücüsü ile tartışan kişi, sinirlenerek aracın üzerine atladı. Otomobilin ön camına çarpan ve tavanından tutunan adam, bir süre böyle seyahat etti. Aracın sürücüsü ile yavaşlamak yerine daha da hızlandı.Emniyet'e, olayla ilgili bir şikayetin yansımadığı belirtildi.
izmir
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uçan adam
uçan adam
2023-12-19T13:11+0300
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otomobile atlayan adam
Sürücüye sinirlendi, seyir halindeki aracın üzerine atladı
13:11 19.12.2023 (güncellendi: 13:15 19.12.2023)
İzmir'in Konak ilçesinde bir aracın sürücüsü ile tartışan adam, seyir halindeki aracın üzerine atladı. Otomobil durmak yerine daha da hızlanmayı tercih etti ve bu şekilde trafikte yol aldı.
İzmir'de yaşanan trafik kazasının ardından taraflardan biri, diğerinin arabasına atladı.
İddialara göre Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe mevkiinde maddi hasarlı bir kazanın ardından otomobiline çarpan araç sürücüsü ile tartışan kişi, sinirlenerek aracın üzerine atladı.
Otomobilin ön camına çarpan ve tavanından tutunan adam, bir süre böyle seyahat etti. Aracın sürücüsü ile yavaşlamak yerine daha da hızlandı.
Emniyet'e, olayla ilgili bir şikayetin yansımadığı belirtildi.