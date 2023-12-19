https://sputniknews.com.tr/20231219/sosyal-medyada-mustehcen-yayin-yapan-kadin-gozaltina-alindi-1078610111.html
Sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı
Sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı
Antalya'da, sosyal medyada müstehcen içerikli görüntü paylaştığı gerekçesiyle bir kadın gözaltına alındı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T15:27+0300
2023-12-19T15:27+0300
2023-12-19T15:27+0300
türkiye
antalya
müstehcen görüntü
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/10/1075511870_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f52689d7016c4cdea0f25833b26c3ec2.jpg
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, S.S'nin bir sosyal medya platformundan müstehcen içerikli videolar paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçti.Ekipler S.S'yi Hurma Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.Şüphelinin dizüstü bilgisayarı ile 2 cep telefonuna el koyuldu.Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan S.S, adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231218/metrobuste-uyusturucu-hazirladilar-3-kadina-gozalti-1078574816.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/10/1075511870_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fed6a4eb35b738e20870d2bb44c51b76.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, müstehcen görüntü, gözaltı
antalya, müstehcen görüntü, gözaltı
Sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı
Antalya'da, sosyal medyada müstehcen içerikli görüntü paylaştığı gerekçesiyle bir kadın gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, S.S'nin bir sosyal medya platformundan müstehcen içerikli videolar paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler S.S'yi Hurma Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Şüphelinin dizüstü bilgisayarı ile 2 cep telefonuna el koyuldu.
Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan S.S, adliyeye sevk edildi.