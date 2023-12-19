https://sputniknews.com.tr/20231219/rusyadan-bmgknin-gazze-kararinin-hayata-gecirilmesi-cagrisi-1078620344.html

Rusya’dan BMGK’nın Gazze kararının hayata geçirilmesi çağrısı

Rusya’dan BMGK’nın Gazze kararının hayata geçirilmesi çağrısı

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Gazze Şeridi’nde insani molaların uygulanması çağrısını içeren... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T21:16+0300

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israil- filistin çatışması

vasiliy nebenzya

bm

bmgk

gazze

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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK toplantısındaki konuşmasında, “Güvenlik Konseyi’nin şu ana kadar Gazze’yle ilgili aldığı tek kararın hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu karar, tüm eksikliklere rağmen, en azından taraflar için zorunlu olan, insani molaların uygulanması çağrısını içeriyor” ifadesini kullandı.Nebenzya, “BM himayesinde bu Konsey kararının uygulanmasına yönelik uluslararası izlenmenin sağlanması gerekiyor. İlgili izleme seçenekleri üzerindeki çalışmalarından dolayı Genel Sekretere minnettarız. Bu seçenekleri dikkatle inceliyoruz. Konseyin en yakın zamanda bir seçim yapmasını ve resmi bir karar almasını umuyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231218/bmgkda-gazze-oturumu-uye-ulkeler-arasinda-anlasma-saglanamadigi-icin-ertelendi-1078585961.html

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