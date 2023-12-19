https://sputniknews.com.tr/20231219/rusyadan-bmgknin-gazze-kararinin-hayata-gecirilmesi-cagrisi-1078620344.html
Rusya’dan BMGK’nın Gazze kararının hayata geçirilmesi çağrısı
Rusya’dan BMGK’nın Gazze kararının hayata geçirilmesi çağrısı
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Gazze Şeridi’nde insani molaların uygulanması çağrısını içeren... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T21:16+0300
2023-12-19T21:16+0300
2023-12-19T21:16+0300
israil- filistin çatışması
vasiliy nebenzya
bm
bmgk
gazze
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK toplantısındaki konuşmasında, “Güvenlik Konseyi’nin şu ana kadar Gazze’yle ilgili aldığı tek kararın hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu karar, tüm eksikliklere rağmen, en azından taraflar için zorunlu olan, insani molaların uygulanması çağrısını içeriyor” ifadesini kullandı.Nebenzya, “BM himayesinde bu Konsey kararının uygulanmasına yönelik uluslararası izlenmenin sağlanması gerekiyor. İlgili izleme seçenekleri üzerindeki çalışmalarından dolayı Genel Sekretere minnettarız. Bu seçenekleri dikkatle inceliyoruz. Konseyin en yakın zamanda bir seçim yapmasını ve resmi bir karar almasını umuyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231218/bmgkda-gazze-oturumu-uye-ulkeler-arasinda-anlasma-saglanamadigi-icin-ertelendi-1078585961.html
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vasiliy nebenzya, bm, bmgk, gazze
vasiliy nebenzya, bm, bmgk, gazze
Rusya’dan BMGK’nın Gazze kararının hayata geçirilmesi çağrısı
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Gazze Şeridi’nde insani molaların uygulanması çağrısını içeren kararının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK toplantısındaki konuşmasında, “Güvenlik Konseyi’nin şu ana kadar Gazze’yle ilgili aldığı tek kararın hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu karar, tüm eksikliklere rağmen, en azından taraflar için zorunlu olan, insani molaların uygulanması çağrısını içeriyor” ifadesini kullandı.
Nebenzya, “BM himayesinde bu Konsey kararının uygulanmasına yönelik uluslararası izlenmenin sağlanması gerekiyor. İlgili izleme seçenekleri üzerindeki çalışmalarından dolayı Genel Sekretere minnettarız. Bu seçenekleri dikkatle inceliyoruz. Konseyin en yakın zamanda bir seçim yapmasını ve resmi bir karar almasını umuyoruz” dedi.