https://sputniknews.com.tr/20231219/putin-cinde-gerceklesen-deprem-sonrasi-si-cinpinge-taziyelerini-iletti--1078595179.html
Putin, Çin'de gerçekleşen deprem sonrası Şi Cinping'e taziyelerini iletti
Putin, Çin'de gerçekleşen deprem sonrası Şi Cinping'e taziyelerini iletti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de 118 kişinin hayatını kaybettiği deprem ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i arayarak taziyelerini iletti. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T10:35+0300
2023-12-19T10:35+0300
2023-12-19T11:01+0300
dünya
çin
deprem
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
taziye
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Başkan Putin, Çin'in kuzeybatısında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerle ilgili olarak Şi Cinping'e taziyelerini iletti. Son verilere göre ölü sayısı 118 kişiye yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20231219/cinde-korkutan-deprem-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1078588313.html
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çin, deprem, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, taziye
çin, deprem, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, taziye
Putin, Çin'de gerçekleşen deprem sonrası Şi Cinping'e taziyelerini iletti
10:35 19.12.2023 (güncellendi: 11:01 19.12.2023)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de 118 kişinin hayatını kaybettiği deprem ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i arayarak taziyelerini iletti.
Başkan Putin, Çin'in kuzeybatısında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerle ilgili olarak Şi Cinping'e taziyelerini iletti.
Son verilere göre ölü sayısı 118 kişiye yükseldi.