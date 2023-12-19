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Putin, Çin'de gerçekleşen deprem sonrası Şi Cinping'e taziyelerini iletti
Putin, Çin'de gerçekleşen deprem sonrası Şi Cinping'e taziyelerini iletti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de 118 kişinin hayatını kaybettiği deprem ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i arayarak taziyelerini iletti. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
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Başkan Putin, Çin'in kuzeybatısında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerle ilgili olarak Şi Cinping'e taziyelerini iletti. Son verilere göre ölü sayısı 118 kişiye yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20231219/cinde-korkutan-deprem-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1078588313.html
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çin, deprem, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, taziye
çin, deprem, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, taziye

Putin, Çin'de gerçekleşen deprem sonrası Şi Cinping'e taziyelerini iletti

10:35 19.12.2023 (güncellendi: 11:01 19.12.2023)
© Sputnik / Алексей НикольскийRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© Sputnik / Алексей Никольский
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de 118 kişinin hayatını kaybettiği deprem ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i arayarak taziyelerini iletti.
Başkan Putin, Çin'in kuzeybatısında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerle ilgili olarak Şi Cinping'e taziyelerini iletti.
Son verilere göre ölü sayısı 118 kişiye yükseldi.
Çin'de korkutan deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
DÜNYA
Çin'de korkutan deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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