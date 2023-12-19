Prof. Dr. Pampal o faya dikkat çekti: 'Kırıldı kırılacak, gün sayıyor'

"Erzincan ile Karlıova arasındaki Yedisu Fayı kırıldı kırılacak gün sayıyor. Yedisu Fayı kırılırsa sismik boşluk konumundadır. Gümüşhane, Zonguldak, Trabzon, Rize etkilenir. Orada meydana gelecek hasarların sorumlusu kim olacak? Vatandaşı böyle rehavete sürüklemenin alemi yok. Marmara’yı en son 17 Ağustos depreminde yaşadık ama daha öncesi var. İstanbul başta ama Marmara depremleri bunlar...Tüm Marmara’yı Tekirdağ’dan, Çanakkale’den, Balıkesir, Bursa, Yalova bütün Marmara’nın kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı, İzmit, Sakarya etkilenmiş geçmiş tarihsel depremlerde de. Günümüze kadar olan depremlerde de"