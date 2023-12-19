Macaristan-Türkiye arasında enerji anlaşması: ‘Günü kurtarmaktan ziyade geleceğin planlaması’

“Türkiye ile Macaristan arasında bu anlaşmanın yapılması bir tesadüf değil. Macaristan AB’nin politikaları dışında kendi fikirlerini ifade edebilen nadir ülkelerden. Orban hükümeti de bu duruşu ile biliniyor. Geçtiğimiz sene yaşanan doğalgaz kriziyle birlikte kışın zor geçirilmesi ileride de bu sıkıntının yaşanabileceğini gösterdi. Bu nedenle Macaristan kendi enerji güvenliğini garanti altına almak istiyor. Bunun için de Türkiye değerli bir partner. Şu anda ki Enerji Bakanı Alparslan Bayraktan, bir önceki dönemde bakan yardımcısı olarak politikaların içerisinde aktif olarak yer alması nedeniyle Türkiye'nin enerji politikaları istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bunun adımları Saros’ta kurulan FSRU ile bunun ilk adımı atılmıştır. Rusya’nın Türkiye üzerinden doğalgazı Macaristan’a aktarması fiziki olarak mümkün. Saros’a gelecek olan LNG’ninpazarı orta Avrupa olacak. Orta Avrupa'nın da ticaret yapılabilecek ülke konusunda öne çıkan ülkesi de Macaristan. Bunun için transit olacak ülkelerle de anlaşmaların ve beraberliğin olması gerekiyor. Burada Yunanistan ile olan ilişkiler devreye giriyor.”