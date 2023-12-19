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https://sputniknews.com.tr/20231219/macaristan-turkiye-arasinda-enerji-anlasmasi-gunu-kurtarmaktan-ziyade-gelecegin-planlamasi-1078604740.html
Macaristan-Türkiye arasında enerji anlaşması: ‘Günü kurtarmaktan ziyade geleceğin planlaması’
Macaristan-Türkiye arasında enerji anlaşması: ‘Günü kurtarmaktan ziyade geleceğin planlaması’
Türkiye ve Macaristan nükleer enerji, yeraltı doğalgaz depoları ve sıvılaştırılmış doğalgaz LNG terminalleri alanında işbirliği yapmak için anlaşmaya varıldı... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T14:10+0300
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ekonomi
macaristan
türkiye
recep tayyip erdoğan
viktor orban
nükleer
enerji
doğalgaz
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Budapeşte'de düzenlenen Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6'ncısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bakanlar katıldı.Macar Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Macar Enerji Bakanı Csaba Lantos ile yaptığı görüşmeler ve imzalanan anlaşmalara ilişkin X sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şunları kaydetti:‘Macaristan enerji güvenliğini sağlamak istiyor’Türkiye ile Macaristan arasında enerji alanında varılan anlaşmayı Sputnik’e değerlendiren enerji uzmanı Volkan Aslanoğlu iki ülke arasındaki işbirliğine dikkat çekerek şunları söyledi:‘Nükleere ihtiyaç artıyor’İki ülkenin nükleer enerji konusundaki anlaşmasını da değerlendiren Aslanoğlu “Nükleer konusuna bakılacak olursa, fosil yakıtlardan çıkma çalışmalarıyla beraber diğer enerji kaynaklarına olan ihtiyaç artacak. 10 –15 sene önceki deklarasyonlara bakarsanız Almanya, Fransa gibi ülkelerin Nükleerden çıkacağı taahhütlerini görebilirsiniz. Ancak gelinen durumda hepsi teker teker geri dönüyorlar. Nükleer enerji etkisini giderek artıracak. Dolayısıyla Orban hükümeti önümüzdeki beş, on senelik süreçte enerji güvenliğini garantiye almak adına birtakım adımlar atmakta. Bu noktada bir enerji hub'ı olmak isteyen Türkiye ile de bir anlaşmaya varması oldukça normal. Anlaşmada hidrojen taşınmasına ilişkin de bir ibare var. Bu işbirliğinin günü kurtarmaktan ziyade gelecek planlarına dahil olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
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macaristan türkiye ilişkileri,nükleer enerji anlaşması,nükleer enerji,nükleer santral,enerji
macaristan türkiye ilişkileri,nükleer enerji anlaşması,nükleer enerji,nükleer santral,enerji

Macaristan-Türkiye arasında enerji anlaşması: ‘Günü kurtarmaktan ziyade geleceğin planlaması’

14:10 19.12.2023
© FotoğrafAlparslan Bayraktar
Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© Fotoğraf
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Türkiye ve Macaristan nükleer enerji, yeraltı doğalgaz depoları ve sıvılaştırılmış doğalgaz LNG terminalleri alanında işbirliği yapmak için anlaşmaya varıldı. Enerji uzmanı Volkan Aslanoğlu iki ülkenin işbirliğini Sputnik’e değerlendirdi.
Budapeşte'de düzenlenen Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6'ncısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bakanlar katıldı.
Macar Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Macar Enerji Bakanı Csaba Lantos ile yaptığı görüşmeler ve imzalanan anlaşmalara ilişkin X sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Budapeşte'de düzenlenen Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katıldık. Toplantı sonrasında Bakanlığımız ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı arasında liderlerin huzurunda 'Nükleer Enerji Alanında İş Birliği Üzerine Mutabakat Zaptı' imzaladık. Atılan imzalarla bu alandaki işbirliğimizin daha kurumsal bir nitelik kazanmasını, nükleer enerji alanında, güvenlik ve sürdürülebilirlik konularında iki ülkenin bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasını hedefliyoruz."

‘Macaristan enerji güvenliğini sağlamak istiyor’

Türkiye ile Macaristan arasında enerji alanında varılan anlaşmayı Sputnik’e değerlendiren enerji uzmanı Volkan Aslanoğlu iki ülke arasındaki işbirliğine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Türkiye ile Macaristan arasında bu anlaşmanın yapılması bir tesadüf değil. Macaristan AB’nin politikaları dışında kendi fikirlerini ifade edebilen nadir ülkelerden. Orban hükümeti de bu duruşu ile biliniyor. Geçtiğimiz sene yaşanan doğalgaz kriziyle birlikte kışın zor geçirilmesi ileride de bu sıkıntının yaşanabileceğini gösterdi. Bu nedenle Macaristan kendi enerji güvenliğini garanti altına almak istiyor. Bunun için de Türkiye değerli bir partner. Şu anda ki Enerji Bakanı Alparslan Bayraktan, bir önceki dönemde bakan yardımcısı olarak politikaların içerisinde aktif olarak yer alması nedeniyle Türkiye'nin enerji politikaları istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bunun adımları Saros’ta kurulan FSRU ile bunun ilk adımı atılmıştır. Rusya’nın Türkiye üzerinden doğalgazı Macaristan’a aktarması fiziki olarak mümkün. Saros’a gelecek olan LNG’ninpazarı orta Avrupa olacak. Orta Avrupa'nın da ticaret yapılabilecek ülke konusunda öne çıkan ülkesi de Macaristan. Bunun için transit olacak ülkelerle de anlaşmaların ve beraberliğin olması gerekiyor. Burada Yunanistan ile olan ilişkiler devreye giriyor.”

‘Nükleere ihtiyaç artıyor’

İki ülkenin nükleer enerji konusundaki anlaşmasını da değerlendiren Aslanoğlu “Nükleer konusuna bakılacak olursa, fosil yakıtlardan çıkma çalışmalarıyla beraber diğer enerji kaynaklarına olan ihtiyaç artacak. 10 –15 sene önceki deklarasyonlara bakarsanız Almanya, Fransa gibi ülkelerin Nükleerden çıkacağı taahhütlerini görebilirsiniz. Ancak gelinen durumda hepsi teker teker geri dönüyorlar. Nükleer enerji etkisini giderek artıracak. Dolayısıyla Orban hükümeti önümüzdeki beş, on senelik süreçte enerji güvenliğini garantiye almak adına birtakım adımlar atmakta. Bu noktada bir enerji hub'ı olmak isteyen Türkiye ile de bir anlaşmaya varması oldukça normal. Anlaşmada hidrojen taşınmasına ilişkin de bir ibare var. Bu işbirliğinin günü kurtarmaktan ziyade gelecek planlarına dahil olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
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