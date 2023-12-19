https://sputniknews.com.tr/20231219/kucukcekmecede-spor-kulubu-baskani-silahla-bacagindan-vuruldu-1078620444.html
Küçükçekmece'de spor kulübü başkanı silahla bacağından vuruldu
Küçükçekmece'de spor kulübü başkanı silahla bacağından vuruldu
İstanbul Küçükçekmece'de kira anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T21:23+0300
2023-12-19T21:23+0300
2023-12-19T21:23+0300
türkiye
küçükçekmece
küçükçekmece
küçükçekmece yeşilova esnaf spor kulübü
saldırı
silahlı saldırı
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Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, Gültepe Mahallesi Kemal Aktaş Stadyumu'nda öğle saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis, saldırganın Levent K. olduğunu, ikili arasında yaşanan kira anlaşmazlığının kavgaya dönüşmesi sonucu Ulaş'ın bacağından silahla vurulduğunu belirledi.Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220329/kucukcekmece-adliyesinde-4-kisinin-oldugu-kavgada-2-supheli-tutuklandi-1055122215.html
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küçükçekmece, küçükçekmece, küçükçekmece yeşilova esnaf spor kulübü, saldırı, silahlı saldırı
küçükçekmece, küçükçekmece, küçükçekmece yeşilova esnaf spor kulübü, saldırı, silahlı saldırı
Küçükçekmece'de spor kulübü başkanı silahla bacağından vuruldu
İstanbul Küçükçekmece'de kira anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, Gültepe Mahallesi Kemal Aktaş Stadyumu'nda öğle saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, saldırganın Levent K. olduğunu, ikili arasında yaşanan kira anlaşmazlığının kavgaya dönüşmesi sonucu Ulaş'ın bacağından silahla vurulduğunu belirledi.
Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.