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Kremlin: Putin, 19 Aralık'ta Savunma Bakanlığı’nın yönetim kurulu ile genişletilmiş toplantı yapacak
Kremlin: Putin, 19 Aralık'ta Savunma Bakanlığı’nın yönetim kurulu ile genişletilmiş toplantı yapacak
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 19 Aralık’ta Savunma Bakanlığı’nın yönetim kurulunun katılımı ile genişletilmiş bir... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T01:09+0300
2023-12-19T01:09+0300
dünya
vladimir putin
rusya savunma bakanlığı
rusya
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, Savunma Bakanlığı’nın yönetim kurulunun katılacağı genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirecek.Açıklamada, “Vladimir Putin, 19 Aralık'ta Savunma Bakanlığı yönetim kurulu ile bir toplantı gerçekleştirecek. Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nde yapılacak toplantıda, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin 2023 yılına ait faaliyetlerinin sonuçları özetlenecek, gelecek yıla yönelik görevler, ayrıca Rus Ordusu ve Donanmasının ileriye dönük geliştirilmesi ile ilgili öncelikler belirlenecek” ifadelerine yer verildi.Ana raporun Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından sunulacağı belirtilen açıklamada, toplantıya ayrıca Rus Silahlı Kuvvetleri’nin askeri bölge ve ordu sınıf komutanlarının, merkezi askeri komuta ve kontrol makamları yöneticileri ile federal yürütme makamlarının temsilcilerinin katılacağı vurgulandı.Açıklamada, “Devlet Başkanı, Ulusal Savunma Yönetim Merkezi ziyareti sırasında ayrıca modern ve geleceğe dönük teçhizat, silah, mühimmat ve koruyucu gereç modellerini inceleyecek” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231218/putin-merkez-secim-komisyonuna-gelerek-adaylik-kayit-belgelerini-teslim-etti-1078582030.html
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vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, rusya
vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, rusya

Kremlin: Putin, 19 Aralık'ta Savunma Bakanlığı’nın yönetim kurulu ile genişletilmiş toplantı yapacak

01:09 19.12.2023
© KremlinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© Kremlin
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 19 Aralık’ta Savunma Bakanlığı’nın yönetim kurulunun katılımı ile genişletilmiş bir toplantı yapacağı belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, Savunma Bakanlığı’nın yönetim kurulunun katılacağı genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirecek.
Açıklamada, “Vladimir Putin, 19 Aralık'ta Savunma Bakanlığı yönetim kurulu ile bir toplantı gerçekleştirecek. Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nde yapılacak toplantıda, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin 2023 yılına ait faaliyetlerinin sonuçları özetlenecek, gelecek yıla yönelik görevler, ayrıca Rus Ordusu ve Donanmasının ileriye dönük geliştirilmesi ile ilgili öncelikler belirlenecek” ifadelerine yer verildi.
Ana raporun Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından sunulacağı belirtilen açıklamada, toplantıya ayrıca Rus Silahlı Kuvvetleri’nin askeri bölge ve ordu sınıf komutanlarının, merkezi askeri komuta ve kontrol makamları yöneticileri ile federal yürütme makamlarının temsilcilerinin katılacağı vurgulandı.
Açıklamada, “Devlet Başkanı, Ulusal Savunma Yönetim Merkezi ziyareti sırasında ayrıca modern ve geleceğe dönük teçhizat, silah, mühimmat ve koruyucu gereç modellerini inceleyecek” ifadeleri kullanıldı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
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