https://sputniknews.com.tr/20231219/istanbulspor-trabzonspor-macinda-istanbulspor-baskani-ecmel-faik-sarialioglu-takimini-sahadan-cekti-1078620691.html
İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti
İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T21:39+0300
2023-12-19T21:39+0300
2023-12-19T21:59+0300
spor
istanbulspor
trabzonspor
maç
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İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.Maç ev sahibi takımın sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları soyunma odasına gitti.
https://sputniknews.com.tr/20231216/hakem-halil-umut-melerden-aciklama-1078518421.html
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istanbulspor, trabzonspor, maç
İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti
21:39 19.12.2023 (güncellendi: 21:59 19.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti.
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.
Maç ev sahibi takımın sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları soyunma odasına gitti.