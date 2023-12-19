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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231219/israil-lubnandaki-hizbullah-hedeflerine-saldirilar-duzenledigini-duyurdu-1078614090.html
İsrail, Lübnan’daki ‘Hizbullah hedeflerine’ saldırılar düzenlediğini duyurdu
İsrail, Lübnan’daki ‘Hizbullah hedeflerine’ saldırılar düzenlediğini duyurdu
Gazze Şeridi'nin güneyine saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T17:26+0300
2023-12-19T17:26+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
hizbullah
lübnan
gazze
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Lübnan’da Hizbullah’a ait askeri altyapı, binalar, silah deposu ve fırlatma noktasının da bulunduğu bir dizi hedefe saldırılar düzenlediği belirtildi.Açıklamada ayrıca, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine sızan bir ‘düşman hava hedefinin’ hava savunma sistemleri tarafından önlendiği kaydedildi.Saldırı uyarısı nedeniyle bölgedeki uyarı sirenlerinin devreye sokulduğu aktarıldı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 111 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 19 bin 667'ye yükseldiİsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 214 artarak 19 bin 667'ye çıktı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 74 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.İsrail güçlerinin, son 24 saatte Gazze'nin tüm bölgelerinde katliamlar işlediğini vurgulayan Kudra, son saatlerde 214 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin ise yaralandığını belirtti.Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 19 bin 667'ye, yaralıların sayısının da 52 bin 586'ya yükseldiğini ifade etti.'Enkaz altında hala binlerce kişi var, hastanelerde ise hizmet durdu'Çok sayıda kişinin ise hala enkaz altında olduğuna dikkati çeken Kudra, saldırılar nedeniyle hastanelerde hizmetin durduğunu, sağlık sektörünün çöktüğünü vurguladı.Binlerce hasta, kadın, çocuk ve yaralının tedavi olamadığının altını çizen Kudra, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de işlediği katliamları gören uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231219/kirby-gazze-ve-ukrayna-konusunda-abdnin-cifte-standart-uyguladigini-itiraf-etti-1078596090.html
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İsrail, Lübnan’daki ‘Hizbullah hedeflerine’ saldırılar düzenlediğini duyurdu

17:26 19.12.2023
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail asker ordu Gazze
İsrail asker ordu Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AA / Mostafa Alkharouf
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Gazze Şeridi'nin güneyine saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Lübnan’da Hizbullah’a ait askeri altyapı, binalar, silah deposu ve fırlatma noktasının da bulunduğu bir dizi hedefe saldırılar düzenlediği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine sızan bir ‘düşman hava hedefinin’ hava savunma sistemleri tarafından önlendiği kaydedildi.
Saldırı uyarısı nedeniyle bölgedeki uyarı sirenlerinin devreye sokulduğu aktarıldı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 111 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 19 bin 667'ye yükseldi

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 214 artarak 19 bin 667'ye çıktı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 74 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
İsrail güçlerinin, son 24 saatte Gazze'nin tüm bölgelerinde katliamlar işlediğini vurgulayan Kudra, son saatlerde 214 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 19 bin 667'ye, yaralıların sayısının da 52 bin 586'ya yükseldiğini ifade etti.

'Enkaz altında hala binlerce kişi var, hastanelerde ise hizmet durdu'

Çok sayıda kişinin ise hala enkaz altında olduğuna dikkati çeken Kudra, saldırılar nedeniyle hastanelerde hizmetin durduğunu, sağlık sektörünün çöktüğünü vurguladı.
Binlerce hasta, kadın, çocuk ve yaralının tedavi olamadığının altını çizen Kudra, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de işlediği katliamları gören uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
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