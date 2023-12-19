https://sputniknews.com.tr/20231219/hindistan-aden-korfezi-aciklarina-2-destroyer-konuslandirdi-1078598619.html

Hindistan Aden Körfezi açıklarına 2 destroyer konuşlandırdı

Hindistan Aden Körfezi açıklarına 2 destroyer konuşlandırdı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de artan saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiği dönemde Hindistan, Umman Denizi'nde güvenliği... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T12:03+0300

2023-12-19T12:03+0300

2023-12-19T12:04+0300

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Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan'ın bu adımı, ABD'nin dün Kızıldeniz'deki deniz trafiğini Husiler tarafından başlatılan balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarından korumak amacıyla çok uluslu misyonu duyurmasının ardından geldi.Kızıldeniz ve çevresinde Somalili korsanlara karşı ticaret gemilerinin korunması için devriye gezen Hindistan Donanmasına ait 'INS Kochi' destroyerine ek olarak güdümlü füze hayalet destroyeri INS Kolkata Aden Körfezi açıklarına deniz güvenliği için konuşlandırıldı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün yaptığı yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de artan Husi saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:Misyonda, ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Şeyseller ve İspanya yer alıyor.Husiler, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyorYemen'deki İran destekli Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyen ve İsrail'e giden Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.İngiltere Denizcilik Ajansı, Kızıldeniz'de hedef alınan gemi ve mürettebatının güvende olduğunu açıklamıştı. Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda 'Unity Explorer' ve 'Number Nine' adlı 2 İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti. İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek, gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.CENTCOM ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye, 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.Kızıldeniz'in güneyinde ABD Donanmasına bağlı 'USS Carney' destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231219/abd-kizildenizde-husilere-karsi-cok-uluslu-misyon-kuruldugunu-duyurdu-1078592215.html

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husiler, yemen, yemen krizi, yemen savaşı, yemen ordusu, abd, israil, hindistan