https://sputniknews.com.tr/20231219/herson-valisi-saldo-yarali-haldeki-polonyali-parali-bir-asker-esir-alindi-1078612326.html
Herson Valisi Saldo: Yaralı haldeki Polonyalı paralı bir asker esir alındı
Herson Valisi Saldo: Yaralı haldeki Polonyalı paralı bir asker esir alındı
Herson Valisi Vladimir Saldo, Herson bölgesindeki Krınki köyü yakınlarında Polonyalı paralı bir askerin yaralı olarak ele geçirildiğini duyurdu. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T18:18+0300
2023-12-19T18:18+0300
2023-12-19T18:18+0300
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Rusya Federasyonu’na yeni katılan Herson Bölgesi’nin Valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, Herson bölgesindeki Krınki köyü yakınlarında Ukraynalı askerler tarafından kaderine terk edilen yaralı haldeki Polonyalı paralı bir askerin esir alındığını belirtti.Saldo, “Askerlerimiz Krınki yakınlarında Polonyalı bir paralı askeri esir aldı. Yaralı haldeydi, gruptaki diğer militanlar onu bırakıp kaçtı. Rus askerleri Polonyalıya ilk yardımda bulunarak onu cephe gerisine gönderdi. Oradan hastaneye kaldırılacak. Medeni bir devletin ordusunun gerçek askerleri böyle davranır” ifadelerini kullandı.Esirlere ve yaralılara yönelik sıkı algoritmanın Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinde mutlak bir kural olduğunu vurgulayan Saldo, "Ukraynalı asker, kendin için bundan doğru sonuçları çıkar: Rus tarafıyla temasa geç ve güvenli teslim olma talimatlarını al. Kiev rejiminin ajitasyonu uğruna ölmemelisin. Yaşama ve ailene geri dönme hakkın var. Rusya bunu sana sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231218/herson-yonetimi-ukrayna-ordusuna-somut-gorev-verilmisti-kahovka-santralini-havaya-ucurmak-1078574640.html
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Herson Valisi Saldo: Yaralı haldeki Polonyalı paralı bir asker esir alındı
Herson Valisi Vladimir Saldo, Herson bölgesindeki Krınki köyü yakınlarında Polonyalı paralı bir askerin yaralı olarak ele geçirildiğini duyurdu.
Rusya Federasyonu’na yeni katılan Herson Bölgesi’nin Valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, Herson bölgesindeki Krınki köyü yakınlarında Ukraynalı askerler tarafından kaderine terk edilen yaralı haldeki Polonyalı paralı bir askerin esir alındığını belirtti.
Saldo, “Askerlerimiz Krınki yakınlarında Polonyalı bir paralı askeri esir aldı. Yaralı haldeydi, gruptaki diğer militanlar onu bırakıp kaçtı. Rus askerleri Polonyalıya ilk yardımda bulunarak onu cephe gerisine gönderdi. Oradan hastaneye kaldırılacak. Medeni bir devletin ordusunun gerçek askerleri böyle davranır” ifadelerini kullandı.
Esirlere ve yaralılara yönelik sıkı algoritmanın Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinde mutlak bir kural olduğunu vurgulayan Saldo, "Ukraynalı asker, kendin için bundan doğru sonuçları çıkar: Rus tarafıyla temasa geç ve güvenli teslim olma talimatlarını al. Kiev rejiminin ajitasyonu uğruna ölmemelisin. Yaşama ve ailene geri dönme hakkın var. Rusya bunu sana sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.