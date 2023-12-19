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https://sputniknews.com.tr/20231219/haftalardir-depremle-sarsiliyordu-izlandada-baskentte-yanardag-patladi--1078590664.html
Haftalardır depremle sarsılıyordu: İzlanda'da başkentte yanardağ patladı
Haftalardır depremle sarsılıyordu: İzlanda'da başkentte yanardağ patladı
İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından bir yanardağ metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürtmeye başladı.Yetkililer harekete geçti. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T09:58+0300
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dünya
yanardağ
yanardağ patlaması
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İzlanda'da son haftalarda büyük depremler ve yarıkların oluşması nedeniyle korkulan yanardağ, aktif hale geldi. Patlamanın Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 22.17'de başladığı açıklandı.Daha önce İzlanda hükümeti, balıkçı kasabası Grindavik'ten yaklaşık 4 bin kişi tahliye etmiş ve kasaba yakınlarındaki jeotermal kaplıca (Mavi Göl) kapatılmıştı. Patlamanın yaşandığı Grindavik, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ten sadece 42 kilometre uzakta.'Çok ciddi bir olay' Sosyal medyada, bölgede depremin ve sismik olayların tespitinden sadece bir saat sonra yanardağın lav püskürttüğü görüldü. İzlanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, patlamanın tam olarak nerede meydana geldiğinin ve boyutunun tespiti için bölgeye bir helikopter gönderildiğini açıkladı.Patlamanın, Hagafell kasabası yakınlarında meydana geldiği belirtilirken, televizyona konuşan üst düzey bir yetkili patlamanın 'çok ciddi bir olay' olduğunu açıkladı. Büyük bir çatlaktan her yöne aktığı görülen lavlara karşı İzlanda hükümeti, can kaybını önlemek için her şeyi yapacaklarını, aynı zamanda doğayı korumak için tüm çabayı da göstermeye çalışacaklarını vurguladı. Yanardağ patlaması ihtimaline karşı 'acil durum' ilan edilmiştiİzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da 'acil durum' ilan edilmişti.Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.En son yanardağ 2010 yılında patlamıştı İzlanda'da 2010'da Eyjafjallajokull yanardağı patlamış, patlamanın yaydığı kül bulutu nedeniyle Avrupa'da çok geniş bir alanda hava sahasının kapanmıştı. Böylesine bir kapanmanın Avrupa kıtasında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmediği ve maliyetinin yaklaşık 1,5 milyar euro olduğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231219/cinde-korkutan-deprem-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1078588313.html
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yanardağ, yanardağ patlaması, izlanda, reykjavik, afet
yanardağ, yanardağ patlaması, izlanda, reykjavik, afet

Haftalardır depremle sarsılıyordu: İzlanda'da başkentte yanardağ patladı

09:58 19.12.2023 (güncellendi: 10:04 19.12.2023)
© AA / Salvatore Allegraİtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi. Sicilya adasında 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ, patlamayla birlikte kül ve lav püskürttü.
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi. Sicilya adasında 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ, patlamayla birlikte kül ve lav püskürttü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AA / Salvatore Allegra
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İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından bir yanardağ metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürtmeye başladı.Yetkililer harekete geçti.
İzlanda'da son haftalarda büyük depremler ve yarıkların oluşması nedeniyle korkulan yanardağ, aktif hale geldi. Patlamanın Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 22.17'de başladığı açıklandı.
Daha önce İzlanda hükümeti, balıkçı kasabası Grindavik'ten yaklaşık 4 bin kişi tahliye etmiş ve kasaba yakınlarındaki jeotermal kaplıca (Mavi Göl) kapatılmıştı. Patlamanın yaşandığı Grindavik, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ten sadece 42 kilometre uzakta.

'Çok ciddi bir olay'

Sosyal medyada, bölgede depremin ve sismik olayların tespitinden sadece bir saat sonra yanardağın lav püskürttüğü görüldü. İzlanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, patlamanın tam olarak nerede meydana geldiğinin ve boyutunun tespiti için bölgeye bir helikopter gönderildiğini açıkladı.
Patlamanın, Hagafell kasabası yakınlarında meydana geldiği belirtilirken, televizyona konuşan üst düzey bir yetkili patlamanın 'çok ciddi bir olay' olduğunu açıkladı. Büyük bir çatlaktan her yöne aktığı görülen lavlara karşı İzlanda hükümeti, can kaybını önlemek için her şeyi yapacaklarını, aynı zamanda doğayı korumak için tüm çabayı da göstermeye çalışacaklarını vurguladı.

Yanardağ patlaması ihtimaline karşı 'acil durum' ilan edilmişti

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da 'acil durum' ilan edilmişti.
Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

En son yanardağ 2010 yılında patlamıştı

İzlanda'da 2010'da Eyjafjallajokull yanardağı patlamış, patlamanın yaydığı kül bulutu nedeniyle Avrupa'da çok geniş bir alanda hava sahasının kapanmıştı.
Böylesine bir kapanmanın Avrupa kıtasında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmediği ve maliyetinin yaklaşık 1,5 milyar euro olduğu belirtilmişti.
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