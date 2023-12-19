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https://sputniknews.com.tr/20231219/geleneksel-oyunlar-okullara-geri-donuyor-catlak-patlak-istop-comlek--1078600245.html
Geleneksel oyunlar okullara geri dönüyor: 'Çatlak patlak, istop, çömlek'
Geleneksel oyunlar okullara geri dönüyor: 'Çatlak patlak, istop, çömlek'
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik belirlenen 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren "Yüz... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T12:31+0300
2023-12-19T12:31+0300
yaşam
milli eğitim bakanlığı
oyun
okul
çocuk
düzenleme
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MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce günümüzde yerini dijital oyunlara bırakan "çatlak patlak", "istop", "çömlek", "bız bız" , "beştaş", "altın bilezik", "gölge kovalamaca", "köşe kapmaca", "mendil kapmaca", "sek sek", "tombik", "yağ satarım bal satarım" gibi daha birçok geleneksel çocuk oyununun yaşatılması için çalışma başlatıldı.Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik belirlenen 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" adlı kılavuz kitap ve bu oyunlara ilişkin videolar hazırlandı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, çocukların dünyayı oyun yoluyla öğrendiklerini, çalışma ve toplumsal yaşam için duyulan özgüvenin, erken yaşta oyunla tanışarak elde edildiğini anlattı."Ekran bağımlılığı, obezite gibi birçok farklı sorunla mücadele etmenin en kolay yolu, çocuklarımızı geleneksel oyunlarımıza yönlendirmekten geçer." vurgusunu yapan Tekin, aynı zamanda değerleri gelecek nesillere aktararak kültürü yaşatmanın da önemli bir parçasının geleneksel çocuk oyunları olduğunu belirtti.'Oyun kitabı sunuyoruz'Bakan Tekin, bakanlığın hazırladığı yeni bir çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:"Küçükten büyüğe her yaştan bireyin öğrenmesi ve yaşama dahil edebilmesi amacıyla mesai arkadaşlarımızın büyük bir özveriyle hazırladığı oyun kitabımızı sizlere sunuyoruz. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu değerli çalışmanın çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum."Paylaşımına Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Yüz yüze 100 Çocuk Oyunu" isimli kitapta yer alan oyunlara ilişkin görselleri ekleyen Tekin, şunları kaydetti:"Çocuk oyunları, en etkili öğrenme ve gelişme aracıdır. Oyun sırasında çocuk birçok şeyi dener, dış dünyayı keşfeder, insanları gözlemler, kuralları öğrenir, sınırları kavrar, insanlarla iletişim kurmayı öğrenir, temel becerilerini geliştirir, özelliklerini fark eder ve kendini geliştirir. Bu nedenle çocuk oyunlarıyla büyüyen evlatlarımız kendisini ifade etme becerisi kazanır. Oyun oynayarak, yeni bilgiler öğrenerek, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hafta geçirmenizi dilerim."Okul bahçelerinde fiziki düzenlemeMEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan kılavuz kitap ve videolarla hem öğrenciler hem de öğretmenler 100 geleneksel çocuk oyununun kurallarını, nasıl ve kaç kişiyle oynandığını ve oyunlarda hangi materyallerin kullanıldığını öğrenecek.Bu kapsamda özellikle okul bahçeleri olmak üzere okulun tüm elverişli alanlarında çocuk oyunlarına yönelik fiziki düzenlemelere gidilecek. Bu sayede okullarda geleneksel çocuk oyunlarına daha fazla yer verilerek tüm illerde özellikle bahar aylarında geleneksel çocuk oyunları şenlikleri düzenlenmesi hedefleniyor.Geleneksel çocuk oyunlarının tekrar gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatan Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan uygulama kitabında, çocukların ve gençlerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal iyi olma durumunu ve sosyal yönlerini geliştireceği, öğrencilerin doğal ortamda ve okulda arkadaşlarıyla uyum içerisinde oynayarak vakitlerini daha iyi değerlendirebilmelerine imkan sağlayacak oyunlar yer alıyor.Uygulama kitabıyla çocuklar için geleneksel oyunların önemi ve oyunun eğitimdeki farklı işlevleri temelinde farkındalık oluşturularak çocukların daha çok sınıf ortamı dışında geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşturulması hedefleniyor.Değerleri gelecek nesillere aktararak kültürü yaşatmanın önemli bir parçası olan geleneksel oyunların küçükten büyüğe her yaştan bireyin öğrenmesi ve yaşamlarına dahil edebilmesi amaçlanıyor.
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milli eğitim bakanlığı, oyun, okul, çocuk, düzenleme
milli eğitim bakanlığı, oyun, okul, çocuk, düzenleme

Geleneksel oyunlar okullara geri dönüyor: 'Çatlak patlak, istop, çömlek'

12:31 19.12.2023
© AAÇatlak patlak, istop, çömlek
Çatlak patlak, istop, çömlek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik belirlenen 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" adlı kılavuz kitap ve bu oyunlara ilişkin videolar hazırlandı.
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce günümüzde yerini dijital oyunlara bırakan "çatlak patlak", "istop", "çömlek", "bız bız" , "beştaş", "altın bilezik", "gölge kovalamaca", "köşe kapmaca", "mendil kapmaca", "sek sek", "tombik", "yağ satarım bal satarım" gibi daha birçok geleneksel çocuk oyununun yaşatılması için çalışma başlatıldı.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik belirlenen 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" adlı kılavuz kitap ve bu oyunlara ilişkin videolar hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, çocukların dünyayı oyun yoluyla öğrendiklerini, çalışma ve toplumsal yaşam için duyulan özgüvenin, erken yaşta oyunla tanışarak elde edildiğini anlattı.

"Ekran bağımlılığı, obezite gibi birçok farklı sorunla mücadele etmenin en kolay yolu, çocuklarımızı geleneksel oyunlarımıza yönlendirmekten geçer." vurgusunu yapan Tekin, aynı zamanda değerleri gelecek nesillere aktararak kültürü yaşatmanın da önemli bir parçasının geleneksel çocuk oyunları olduğunu belirtti.

'Oyun kitabı sunuyoruz'

Bakan Tekin, bakanlığın hazırladığı yeni bir çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:
"Küçükten büyüğe her yaştan bireyin öğrenmesi ve yaşama dahil edebilmesi amacıyla mesai arkadaşlarımızın büyük bir özveriyle hazırladığı oyun kitabımızı sizlere sunuyoruz. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu değerli çalışmanın çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
Paylaşımına Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Yüz yüze 100 Çocuk Oyunu" isimli kitapta yer alan oyunlara ilişkin görselleri ekleyen Tekin, şunları kaydetti:

"Çocuk oyunları, en etkili öğrenme ve gelişme aracıdır. Oyun sırasında çocuk birçok şeyi dener, dış dünyayı keşfeder, insanları gözlemler, kuralları öğrenir, sınırları kavrar, insanlarla iletişim kurmayı öğrenir, temel becerilerini geliştirir, özelliklerini fark eder ve kendini geliştirir. Bu nedenle çocuk oyunlarıyla büyüyen evlatlarımız kendisini ifade etme becerisi kazanır. Oyun oynayarak, yeni bilgiler öğrenerek, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hafta geçirmenizi dilerim."

Okul bahçelerinde fiziki düzenleme

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan kılavuz kitap ve videolarla hem öğrenciler hem de öğretmenler 100 geleneksel çocuk oyununun kurallarını, nasıl ve kaç kişiyle oynandığını ve oyunlarda hangi materyallerin kullanıldığını öğrenecek.

Bu kapsamda özellikle okul bahçeleri olmak üzere okulun tüm elverişli alanlarında çocuk oyunlarına yönelik fiziki düzenlemelere gidilecek. Bu sayede okullarda geleneksel çocuk oyunlarına daha fazla yer verilerek tüm illerde özellikle bahar aylarında geleneksel çocuk oyunları şenlikleri düzenlenmesi hedefleniyor.

Geleneksel çocuk oyunlarının tekrar gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatan Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan uygulama kitabında, çocukların ve gençlerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal iyi olma durumunu ve sosyal yönlerini geliştireceği, öğrencilerin doğal ortamda ve okulda arkadaşlarıyla uyum içerisinde oynayarak vakitlerini daha iyi değerlendirebilmelerine imkan sağlayacak oyunlar yer alıyor.

Uygulama kitabıyla çocuklar için geleneksel oyunların önemi ve oyunun eğitimdeki farklı işlevleri temelinde farkındalık oluşturularak çocukların daha çok sınıf ortamı dışında geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşturulması hedefleniyor.

Değerleri gelecek nesillere aktararak kültürü yaşatmanın önemli bir parçası olan geleneksel oyunların küçükten büyüğe her yaştan bireyin öğrenmesi ve yaşamlarına dahil edebilmesi amaçlanıyor.
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