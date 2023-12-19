https://sputniknews.com.tr/20231219/disisleri-bakani-fidan-irakli-mevkidasi-huseyin-ile-gorustu-1078618900.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T19:55+0300
2023-12-19T19:55+0300
2023-12-19T19:55+0300
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irak
türkiye
fuad hüseyin
hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i Ankara'da ağırladığı belirtildi.Paylaşımda, "Dışişleri Bakanlığımızdaki heyetler arası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı" ifadelerine de yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231122/irak-turkiyeye-petrol-ihracatinin-yeniden-baslatilmasi-icin-cozum-bulmaya-haziriz-1077681762.html
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irak, irak, türkiye, fuad hüseyin, hakan fidan
irak, irak, türkiye, fuad hüseyin, hakan fidan
Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i Ankara'da ağırladığı belirtildi.
Paylaşımda, "Dışişleri Bakanlığımızdaki heyetler arası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı" ifadelerine de yer verildi.