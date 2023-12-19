https://sputniknews.com.tr/20231219/disisleri-bakani-fidan-irakli-mevkidasi-huseyin-ile-gorustu-1078618900.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i Ankara'da ağırladığı belirtildi.Paylaşımda, "Dışişleri Bakanlığımızdaki heyetler arası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı" ifadelerine de yer verildi.

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