https://sputniknews.com.tr/20231219/bebegini-bina-bosluguna-atan-kadin-tutuklandi-1078621101.html

Bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı

Bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı

İstanbul Şişli'de evde doğum yaptıktan sonra bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T22:07+0300

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türkiye

istanbul

şişli

bebek

bebek

kadın

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Şişli'deki i bir apartmanın boşluğundan koku gelmesi üzerine, bina sakinleri dün ihbarda bulundu.Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, kokunun bebek cesedinden geldiğini, 20 gün önce bina boşluğuna atıldığını ve annesinin 22 yaşındaki Kader K. olduğunu belirledi.İncelemenin ardından bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Polis tarafından gözaltına alınan Kader K, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20231130/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-sosyal-medyada-bebegin-istismari-ihbari-sonrasi-aciklama-1077957760.html

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