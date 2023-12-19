https://sputniknews.com.tr/20231219/bebegini-bina-bosluguna-atan-kadin-tutuklandi-1078621101.html
Bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı
Bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı
İstanbul Şişli'de evde doğum yaptıktan sonra bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T22:07+0300
2023-12-19T22:07+0300
2023-12-19T22:07+0300
türkiye
istanbul
şişli
bebek
bebek
kadın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/13/1078620944_19:0:1050:580_1920x0_80_0_0_0101a4547754949604b605ecedb7cb6e.jpg
Şişli'deki i bir apartmanın boşluğundan koku gelmesi üzerine, bina sakinleri dün ihbarda bulundu.Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, kokunun bebek cesedinden geldiğini, 20 gün önce bina boşluğuna atıldığını ve annesinin 22 yaşındaki Kader K. olduğunu belirledi.İncelemenin ardından bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Polis tarafından gözaltına alınan Kader K, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-sosyal-medyada-bebegin-istismari-ihbari-sonrasi-aciklama-1077957760.html
türkiye
istanbul
şişli
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/13/1078620944_148:0:921:580_1920x0_80_0_0_7ce8d56737e93ac844869a42a85fa838.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, şişli, bebek, bebek, kadın
istanbul, şişli, bebek, bebek, kadın
Bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı
İstanbul Şişli'de evde doğum yaptıktan sonra bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı.
Şişli'deki i bir apartmanın boşluğundan koku gelmesi üzerine, bina sakinleri dün ihbarda bulundu.
Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kokunun bebek cesedinden geldiğini, 20 gün önce bina boşluğuna atıldığını ve annesinin 22 yaşındaki Kader K. olduğunu belirledi.
İncelemenin ardından bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis tarafından gözaltına alınan Kader K, sevk edildiği adliyede tutuklandı.