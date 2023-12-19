https://sputniknews.com.tr/20231219/bati-basini-zelenskiy-bati-ulkelerini-ziyaretinin-ardindan-ciddi-sorularla-karsi-karsiya-1078613788.html
Batı basını: Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya
Batı basını: Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya
ABD'nin siyasi nabzını tutan Washington Post gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı ülkelerine yaptığı ziyaretlerin ardından ülkede ciddi... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T17:30+0300
2023-12-19T17:30+0300
2023-12-19T17:30+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
abd
kiev
washington
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078391895_0:220:2856:1827_1920x0_80_0_0_3e1092de897175c9c9c5fb21868fd728.jpg
Washington Post gazetesinde yayınlanan makalede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı ülkelerine yaptığı ziyaretler ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının başarısızlığının ardından ciddi sorularla karşı karşıya olduğu belirtildi.Makalede, “Ülke topraklarının neredeyse beşte birini ele geçiren Rus birliklerini karşı saldırıyla geri püskürtmeye yönelik girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanması ve Washington ve Brüksel'de gerekli askeri ve ekonomik yardımın askıya alınmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Salı akşamı düzenlenecek yıllık basın toplantısında zorlu soruları yanıtlamaya hazırlandı” denildi.Ukrayna liderinin yalnızca askeri başarısızlıklar ve Batı desteğiyle ilgili sorunlarla değil, aynı zamanda Ukrayna'nın kendi içinde artan siyasi gerilimle ilgili sorularla da karşılaşacağı vurgulandı.Daha önce Foreign Policy, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD ziyaretinin Kiev için durumu daha da kötüleştirdiğini bildirmişti.New York Times ise, Ukrayna'da dokuz ay süren çatışmalarda yaklaşık bin 300 kilometrekarelik bir alanın Rusya lehine el değiştirdiğine dikkat çekerken, aynı zamanda, Ukrayna tarafından geniş çapta duyurulan karşı saldırıya rağmen bu süreçte Rus birliklerinin 489 km ilerlediğini aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/zelenskiyden-ab-liderlerine-cagri-ukraynaya-ihanet-etmeyin-1078479221.html
ukrayna
kiev
washington
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078391895_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_ec92acba190ef4ecf2b821bcfd81b8bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, kiev, washington, rusya
vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, kiev, washington, rusya
Batı basını: Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya
ABD'nin siyasi nabzını tutan Washington Post gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı ülkelerine yaptığı ziyaretlerin ardından ülkede ciddi sorularla karşı karşıya olduğunu yazdı.
Washington Post gazetesinde yayınlanan makalede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı ülkelerine yaptığı ziyaretler ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının başarısızlığının ardından ciddi sorularla karşı karşıya olduğu belirtildi.
Makalede, “Ülke topraklarının neredeyse beşte birini ele geçiren Rus birliklerini karşı saldırıyla geri püskürtmeye yönelik girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanması ve Washington ve Brüksel'de gerekli askeri ve ekonomik yardımın askıya alınmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Salı akşamı düzenlenecek yıllık basın toplantısında zorlu soruları yanıtlamaya hazırlandı” denildi.
Ukrayna liderinin yalnızca askeri başarısızlıklar ve Batı desteğiyle ilgili sorunlarla değil, aynı zamanda Ukrayna'nın kendi içinde artan siyasi gerilimle ilgili sorularla da karşılaşacağı vurgulandı.
Daha önce Foreign Policy, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD ziyaretinin
Kiev için durumu daha da kötüleştirdiğini bildirmişti.
New York Times ise, Ukrayna'da dokuz ay süren çatışmalarda yaklaşık bin 300 kilometrekarelik bir alanın Rusya lehine el değiştirdiğine dikkat çekerken, aynı zamanda, Ukrayna tarafından geniş çapta duyurulan karşı saldırıya rağmen bu süreçte Rus birliklerinin 489 km ilerlediğini aktarmıştı.