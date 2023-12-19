https://sputniknews.com.tr/20231219/bati-basini-zelenskiy-bati-ulkelerini-ziyaretinin-ardindan-ciddi-sorularla-karsi-karsiya-1078613788.html

Batı basını: Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya

Batı basını: Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya

ABD'nin siyasi nabzını tutan Washington Post gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı ülkelerine yaptığı ziyaretlerin ardından ülkede ciddi... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T17:30+0300

2023-12-19T17:30+0300

2023-12-19T17:30+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

abd

kiev

washington

rusya

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Washington Post gazetesinde yayınlanan makalede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı ülkelerine yaptığı ziyaretler ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının başarısızlığının ardından ciddi sorularla karşı karşıya olduğu belirtildi.Makalede, “Ülke topraklarının neredeyse beşte birini ele geçiren Rus birliklerini karşı saldırıyla geri püskürtmeye yönelik girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanması ve Washington ve Brüksel'de gerekli askeri ve ekonomik yardımın askıya alınmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Salı akşamı düzenlenecek yıllık basın toplantısında zorlu soruları yanıtlamaya hazırlandı” denildi.Ukrayna liderinin yalnızca askeri başarısızlıklar ve Batı desteğiyle ilgili sorunlarla değil, aynı zamanda Ukrayna'nın kendi içinde artan siyasi gerilimle ilgili sorularla da karşılaşacağı vurgulandı.Daha önce Foreign Policy, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD ziyaretinin Kiev için durumu daha da kötüleştirdiğini bildirmişti.New York Times ise, Ukrayna'da dokuz ay süren çatışmalarda yaklaşık bin 300 kilometrekarelik bir alanın Rusya lehine el değiştirdiğine dikkat çekerken, aynı zamanda, Ukrayna tarafından geniş çapta duyurulan karşı saldırıya rağmen bu süreçte Rus birliklerinin 489 km ilerlediğini aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231214/zelenskiyden-ab-liderlerine-cagri-ukraynaya-ihanet-etmeyin-1078479221.html

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