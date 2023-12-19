https://sputniknews.com.tr/20231219/alman-gazeteci-ukraynali-askerler-ekipman-sikintisi-nedeniyle-teslim-olmak-zorunda-kaliyor-1078613495.html
Alman gazeteci: Ukraynalı askerler ekipman sıkıntısı nedeniyle teslim olmak zorunda kalıyor
Alman gazeteci: Ukraynalı askerler ekipman sıkıntısı nedeniyle teslim olmak zorunda kalıyor
Alman gazeteci Julian Roepke, Ukraynalı askerlerinin ekipman sıkıntısı nedeniyle teslim olmak zorunda kaldıklarını belirtti. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T16:52+0300
2023-12-19T16:52+0300
2023-12-19T16:52+0300
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Alman gazeteci Julian Repke, Bild gazetesi için kaleme aldığı yazıda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin ekipman sıkıntısı ve hava desteği olmaması nedeniyle teslim olmak zorunda kaldıklarını belirtti.Repke, “Ukraynalıların nasıl teslim olduğunu görüyoruz. Bu bir gerçek. Ukraynalıların ekipman ve üniformaları kötü, hava destekleri yok, tank karşıtı silahları yok” ifadelerini kullandı.Cephenin bazı bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin durumunun içler acısı olduğunu, insansız hava araçlarının bile bulunmadığını ve savunma hattının inanılmaz derecede zayıf olduğuna vurgu yapan gazeteci “Ruslar ilerlemeye devam ediyor” ifadesine yer verdi.Daha önce CNN, askeri yetkililere dayandırarak, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerine 5-7 kat daha fazla yoğunlukta ateş ederken, Ukrayna birliklerinin mühimmatı sınırlı kullanmak zorunda kaldığını aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231219/ukraynanin-karsi-saldiridaki-kayiplari-aciklandi-1078608334.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, almanya, asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna ordusu, almanya, asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, rusya savunma bakanlığı
Alman gazeteci: Ukraynalı askerler ekipman sıkıntısı nedeniyle teslim olmak zorunda kalıyor
Alman gazeteci Julian Roepke, Ukraynalı askerlerinin ekipman sıkıntısı nedeniyle teslim olmak zorunda kaldıklarını belirtti.
Alman gazeteci Julian Repke, Bild gazetesi için kaleme aldığı yazıda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin ekipman sıkıntısı ve hava desteği olmaması nedeniyle teslim olmak zorunda kaldıklarını belirtti.
Repke, “Ukraynalıların nasıl teslim olduğunu görüyoruz. Bu bir gerçek. Ukraynalıların ekipman ve üniformaları kötü, hava destekleri yok, tank karşıtı silahları yok” ifadelerini kullandı.
Cephenin bazı bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin durumunun içler acısı olduğunu, insansız hava araçlarının bile bulunmadığını ve savunma hattının inanılmaz derecede zayıf olduğuna vurgu yapan gazeteci “Ruslar ilerlemeye devam ediyor” ifadesine yer verdi.
Daha önce CNN, askeri yetkililere dayandırarak, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerine 5-7 kat daha fazla yoğunlukta ateş ederken, Ukrayna birliklerinin mühimmatı sınırlı kullanmak zorunda kaldığını aktarmıştı.