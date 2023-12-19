https://sputniknews.com.tr/20231219/alman-gazeteci-ukraynali-askerler-ekipman-sikintisi-nedeniyle-teslim-olmak-zorunda-kaliyor-1078613495.html

Alman gazeteci: Ukraynalı askerler ekipman sıkıntısı nedeniyle teslim olmak zorunda kalıyor

Alman gazeteci: Ukraynalı askerler ekipman sıkıntısı nedeniyle teslim olmak zorunda kalıyor

Alman gazeteci Julian Roepke, Ukraynalı askerlerinin ekipman sıkıntısı nedeniyle teslim olmak zorunda kaldıklarını belirtti. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T16:52+0300

2023-12-19T16:52+0300

2023-12-19T16:52+0300

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ukrayna

ukrayna ordusu

almanya

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ukrayna silahlı kuvvetleri

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Alman gazeteci Julian Repke, Bild gazetesi için kaleme aldığı yazıda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin ekipman sıkıntısı ve hava desteği olmaması nedeniyle teslim olmak zorunda kaldıklarını belirtti.Repke, “Ukraynalıların nasıl teslim olduğunu görüyoruz. Bu bir gerçek. Ukraynalıların ekipman ve üniformaları kötü, hava destekleri yok, tank karşıtı silahları yok” ifadelerini kullandı.Cephenin bazı bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin durumunun içler acısı olduğunu, insansız hava araçlarının bile bulunmadığını ve savunma hattının inanılmaz derecede zayıf olduğuna vurgu yapan gazeteci “Ruslar ilerlemeye devam ediyor” ifadesine yer verdi.Daha önce CNN, askeri yetkililere dayandırarak, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerine 5-7 kat daha fazla yoğunlukta ateş ederken, Ukrayna birliklerinin mühimmatı sınırlı kullanmak zorunda kaldığını aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231219/ukraynanin-karsi-saldiridaki-kayiplari-aciklandi-1078608334.html

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