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2 bin yıllık surların üzerine sprey boya: İsrail'i protesto etmek istediler
2 bin yıllık surların üzerine sprey boya: İsrail'i protesto etmek istediler
Medeniyetlere başkentlik yapmış Bursa'nın tarihi İznik ilçesinde 2 bin yıllık surlara sprey boya ile "Katil İsrail" yazdılar. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
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israil-filistin
bursa
tarihi eser
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Bizans, Roma, Osmanlı ve Selçuklu olmak üzere 4 medeniyete başkentlik yapmış Bursa'nın İznik ilçesinde şehir merkezini çevreleyen 2 bin 500 yıllık tarihi surların Lefke kapı bölümünde kimliği belli olmayan kişiler sprey boyalar ile İsrail'i boykot edip, nefretlerini surların üzerine "Katil İsrail" yazarak dile getirdi. Tarihi surlara "Kahrol İsrail Katil İsrail" yazan kişilerin kim olduğu bilinmiyor. Bölgeye gelen turistler ise boykotu destekliyor ama yerinin burası olmadığını söylüyor.'Yeri değil'İznik sahilinde kafe işletmecisi Bekir Uslu, ”İsrail’in zulmüne hepimiz karşıyız. Müslümanlar olarak bu zulmün hep karşısında durduk., Zulme karşı duruşumuzu 2 bin yıllık surlarımıza yazı yazarak değil, İsrail’in ürettiği malları satın almayı keserek göstermeliyiz. Önemli olan bizim İsrail’e olan tepkimizi daha varlıklı daha farklı yerlerde gösterebilmek. Buradaki yazılan yazıları çok kişinin göreceğini zannetmiyorum. Alışveriş yaparken İsrail mallarını almamaya dikkat edersek daha etkili olacağını düşünüyorum” dedi.
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israil, israil-filistin, bursa, tarihi eser, sprey boya
israil, israil-filistin, bursa, tarihi eser, sprey boya

2 bin yıllık surların üzerine sprey boya: İsrail'i protesto etmek istediler

14:32 19.12.2023
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDU-AW101297İsrail protestosu
İsrail protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDU-AW101297
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Medeniyetlere başkentlik yapmış Bursa'nın tarihi İznik ilçesinde 2 bin yıllık surlara sprey boya ile "Katil İsrail" yazdılar.
Bizans, Roma, Osmanlı ve Selçuklu olmak üzere 4 medeniyete başkentlik yapmış Bursa'nın İznik ilçesinde şehir merkezini çevreleyen 2 bin 500 yıllık tarihi surların Lefke kapı bölümünde kimliği belli olmayan kişiler sprey boyalar ile İsrail'i boykot edip, nefretlerini surların üzerine "Katil İsrail" yazarak dile getirdi.
Tarihi surlara "Kahrol İsrail Katil İsrail" yazan kişilerin kim olduğu bilinmiyor. Bölgeye gelen turistler ise boykotu destekliyor ama yerinin burası olmadığını söylüyor.

'Yeri değil'

İznik sahilinde kafe işletmecisi Bekir Uslu, ”İsrail’in zulmüne hepimiz karşıyız. Müslümanlar olarak bu zulmün hep karşısında durduk., Zulme karşı duruşumuzu 2 bin yıllık surlarımıza yazı yazarak değil, İsrail’in ürettiği malları satın almayı keserek göstermeliyiz. Önemli olan bizim İsrail’e olan tepkimizi daha varlıklı daha farklı yerlerde gösterebilmek. Buradaki yazılan yazıları çok kişinin göreceğini zannetmiyorum. Alışveriş yaparken İsrail mallarını almamaya dikkat edersek daha etkili olacağını düşünüyorum” dedi.
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