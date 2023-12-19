https://sputniknews.com.tr/20231219/2-bin-yillik-surlarin-uzerine-sprey-boya-israili-protesto-etmek-istediler-1078604331.html

2 bin yıllık surların üzerine sprey boya: İsrail'i protesto etmek istediler

2 bin yıllık surların üzerine sprey boya: İsrail'i protesto etmek istediler

Medeniyetlere başkentlik yapmış Bursa'nın tarihi İznik ilçesinde 2 bin yıllık surlara sprey boya ile "Katil İsrail" yazdılar. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T14:32+0300

2023-12-19T14:32+0300

2023-12-19T14:32+0300

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israil

israil-filistin

bursa

tarihi eser

sprey boya

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Bizans, Roma, Osmanlı ve Selçuklu olmak üzere 4 medeniyete başkentlik yapmış Bursa'nın İznik ilçesinde şehir merkezini çevreleyen 2 bin 500 yıllık tarihi surların Lefke kapı bölümünde kimliği belli olmayan kişiler sprey boyalar ile İsrail'i boykot edip, nefretlerini surların üzerine "Katil İsrail" yazarak dile getirdi. Tarihi surlara "Kahrol İsrail Katil İsrail" yazan kişilerin kim olduğu bilinmiyor. Bölgeye gelen turistler ise boykotu destekliyor ama yerinin burası olmadığını söylüyor.'Yeri değil'İznik sahilinde kafe işletmecisi Bekir Uslu, ”İsrail’in zulmüne hepimiz karşıyız. Müslümanlar olarak bu zulmün hep karşısında durduk., Zulme karşı duruşumuzu 2 bin yıllık surlarımıza yazı yazarak değil, İsrail’in ürettiği malları satın almayı keserek göstermeliyiz. Önemli olan bizim İsrail’e olan tepkimizi daha varlıklı daha farklı yerlerde gösterebilmek. Buradaki yazılan yazıları çok kişinin göreceğini zannetmiyorum. Alışveriş yaparken İsrail mallarını almamaya dikkat edersek daha etkili olacağını düşünüyorum” dedi.

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