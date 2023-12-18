https://sputniknews.com.tr/20231218/vergi-tahsilatinda-rekor-1078578783.html

Vergi tahsilatında rekor

Vergi tahsilatında rekor

Kasım ayında 668,5 milyar lira ile bütçe tarihindeki en yüksek aylık vergi tahsilatına ulaşıldı. Temmuz-kasım döneminde tahsilat, geçen yılın ayın dönemine... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T16:09+0300

2023-12-18T16:09+0300

2023-12-18T16:09+0300

ekonomi

vergi

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Bütçe fazlası verilen kasım ayında tarihteki en yüksek aylık vergi tahsilatına ulaşıldı.Yeni vergilerin geçerli olduğu temmuz-kasım döneminde ise aylık ortalama tahsilat, ilk yarıdakini neredeyse ikiye katladı. Vergi tahsilatında ilk yarıdaki yüzde 55’lik artışa karşılık, yeni vergilerin geçerli olduğu temmuz-kasım döneminde yüzde 121,8 artış yaşandı. Bu dönemde vergi tahsilatı 2 trilyon 457 milyar liraya ulaştı.Özellikle kasım ayında 668,5 milyar lira ile bütçe tarihindeki en yüksek aylık vergi tahsilatına ulaşıldı.Temmuz-kasım dönemindeki tahsilatın üçte ikisi ÖTV, KDV gibi tüketimden alınan dolaylı vergilerden geldi..

https://sputniknews.com.tr/20231217/merkez-bankasi-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak--1078556438.html

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