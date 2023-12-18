https://sputniknews.com.tr/20231218/ukraynali-esir-rabotino-yakinlarindaki-catismada-ukrayna-askerlerinin-tamamina-yakini-olduruldu-1078503244.html
Ukraynalı esir: Rabotino yakınlarındaki çatışmada Ukrayna askerlerinin tamamına yakını öldürüldü
Ukraynalı esir: Rabotino yakınlarındaki çatışmada Ukrayna askerlerinin tamamına yakını öldürüldü
Ukraynalı esir Matviyenko, Rabotino yakınlarında üç gün süren çatışmalarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 48 askerinden sadece 5'inin hayatta kaldığını... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T13:38+0300
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2023-12-18T13:38+0300
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İngiltere'deki NATO üssünde eğitim gören Ukraynalı savaş esiri İvan Matviyenko, Ukrayna ordusunun karşı saldırısı sırasında Zaporojye'nin Rabotino yerleşim bölgesine nakledilen 48 askerden oluşan Ukraynalı birliğin bir günde 43 askerini kaybettiğini söyledi.Sputnik’e konuşan Matviyenko, “İlk iki saldırıda grubun büyük bölümü yok edildi. Ben geri çekildim. Sekizer kişiden oluşan üç grup gönderdiler. İkisi hayatta kaldı, birinin bacağı kırıldı, diğerinin burkuldu. Onları geri gönderdiler, diğerlerinin hepsi öldürüldü. İki gün sonra başlarında bir yüzbaşının olduğu 3 grup daha gönderdiler. Onlardan da ikisi yaralandı, biri hayatta kaldı, diğerleri öldü” dedi.Karşı saldırı için sadece bir ay hazırlandıklarını ve keşif yapılmadan cepheye gönderildiklerini belirten Matviyenko, "28 Ekim'de saldırı için gönderildik. İki grup, bunlar geriye kalanlardı, bölükten sadece 40 kişi kalmıştık, belki de daha az (bir bölükte 250'ye kadar askeri personel bulunuyor)" diye konuştu.Matviyenko, ağustos ayından ekim ayına kadar süren üç aylık çatışmalar sırasında, Britanya'da eğitim gören 200 kişilik bölükten en fazla 10'unun hayatta kaldığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231110/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-askerlerin-teslim-olduklari-goruntuleri-paylasti-1077278018.html
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Ukraynalı esir: Rabotino yakınlarındaki çatışmada Ukrayna askerlerinin tamamına yakını öldürüldü
Ukraynalı esir: Rabotino yakınlarındaki çatışmada Ukrayna askerlerinin tamamına yakını öldürüldü
2023-12-18T13:38+0300
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video, rusya, ukrayna, zaporojye, nato, ingiltere
Ukraynalı esir: Rabotino yakınlarındaki çatışmada Ukrayna askerlerinin tamamına yakını öldürüldü
Ukraynalı esir Matviyenko, Rabotino yakınlarında üç gün süren çatışmalarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 48 askerinden sadece 5'inin hayatta kaldığını belirtti.
İngiltere'deki NATO üssünde eğitim gören Ukraynalı savaş esiri İvan Matviyenko, Ukrayna ordusunun karşı saldırısı sırasında Zaporojye'nin Rabotino yerleşim bölgesine nakledilen 48 askerden oluşan Ukraynalı birliğin bir günde 43 askerini kaybettiğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Matviyenko, “İlk iki saldırıda grubun büyük bölümü yok edildi. Ben geri çekildim. Sekizer kişiden oluşan üç grup gönderdiler. İkisi hayatta kaldı, birinin bacağı kırıldı, diğerinin burkuldu. Onları geri gönderdiler, diğerlerinin hepsi öldürüldü. İki gün sonra başlarında bir yüzbaşının olduğu 3 grup daha gönderdiler. Onlardan da ikisi yaralandı, biri hayatta kaldı, diğerleri öldü” dedi.
Karşı saldırı için sadece bir ay hazırlandıklarını ve keşif yapılmadan cepheye gönderildiklerini belirten Matviyenko, "28 Ekim'de saldırı için gönderildik. İki grup, bunlar geriye kalanlardı, bölükten sadece 40 kişi kalmıştık, belki de daha az (bir bölükte 250'ye kadar askeri personel bulunuyor)" diye konuştu.
Matviyenko, ağustos ayından ekim ayına kadar süren üç aylık çatışmalar sırasında, Britanya'da eğitim gören 200 kişilik bölükten en fazla 10'unun hayatta kaldığını vurguladı.