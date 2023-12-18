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Türkiye'nin çatı üstü güneş enerjisi potansiyeli
Türkiye'nin çatı üstü güneş enerjisi potansiyeli
Türkiye’nin çatı üstü güneş enerjisi potansiyelini, Ember’den enerji analisti Azem Yıldırım ile konuştuk. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
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Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi 18 Aralık
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi 18 Aralık
Azem Yıldırım, dünyadan örnekler vererek çatı üstü güneş enerjisinin yaygın kullanımından bahsetti:Türkiye'nin mevcut durumda 120 gigawatt çatı üstü güneş enerjisi potansiyeli bulunduğunun altını çizen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
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radyo, radyo, güneş enerjisi, аудио
radyo, radyo, güneş enerjisi, аудио

Türkiye'nin çatı üstü güneş enerjisi potansiyeli

14:05 18.12.2023 (güncellendi: 12:16 19.12.2023)
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi 18 Aralık
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Serhat Ayan
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Türkiye’nin çatı üstü güneş enerjisi potansiyelini, Ember’den enerji analisti Azem Yıldırım ile konuştuk.
Azem Yıldırım, dünyadan örnekler vererek çatı üstü güneş enerjisinin yaygın kullanımından bahsetti:

“Geçen hafta Pazartesi günü, Türkiye’nin çatı üstü güneş enerjisi potansiyelini hesapladığımız bir çalışma yayınladık. Bu potansiyelin gerçekleştirilebilmesi için de politika önerileri sunduk. Ama önce Ember’den bahsetmek istiyorum. Biz Ember olarak, fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişi destekleyen, bu doğrultuda verilere dayalı analizler yaparak politika önerileri sunan, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir düşünce kuruluşuyuz. Türkiye için de güneş üzerinden böyle bir analiz yayınladık. Peki neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? Dünyadaki enerji dönüşümü ve güneş enerjisi politikalarını incelediğimizde, çatıların önemli bir rol oynadığını gördük. Avustralya’da her üç haneden bir tanesi, kendi elektriğini çatıdaki panellerle üretiyor. Almanya’da her yıl güneş santrallerinin yüzde 60’ı çatılara kuruluyor. Bu oran kimi yıllarda yüzde 80’lere bile ulaşabiliyor.

Polonya’da da bu sistem var. Polonya’da yalnızca elli kilowatt altı yani çok küçük ölçekli çatı üstü sistemler, Türkiye’nin toplam güneş kurulu gücüne denk. Polonya öyle bir atılım yaptı ki, küçük sistemleri bile Türkiye’nin tüm kapasitesine denk. Bu küçük sistemler de hane halklarının ve küçük ticari işletmelerin kendi elektriğini üretmesini sağlıyor. 2022’de devreye alınan bütün güneş santrallerinin yarısı çatılara kuruldu. Bu bir rekor. Dünyada böyle bir eğilim var. Türkiye’nin de bunu başarabileceğini göstermek istedik.”

Türkiye'nin mevcut durumda 120 gigawatt çatı üstü güneş enerjisi potansiyeli bulunduğunun altını çizen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Teknik ve sayısal bir analiz yapmak istedik. Bu yüzden çatılardaki boş alanları hesapladık. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini aldık. Makine öğrenme yöntemleriyle düz ve eğimli uygun çatıları tespit ettik ve bu uygun çatılara güneş santralleri kurulursa ne kadarlık bir potansiyel olduğunu hesapladık. Toplam 120 gigawatt’lık bir potansiyel tespit ettik. Bu, Türkiye’nin mevcut güneş kurulu gücünün 10 katından fazla bir potansiyel. Çatılarda çok ciddi bir potansiyelimiz var. Üstelik bu, tüm çatıların yüzde 28’ine tekabül ediyor. Yani uygun çatılar, tüm çatıların yüzde 28’ini oluşturuyor. Bu oranı arttırmak da mümkün. Türkiye’de her yıl 130 bine yakın yeni bina yapılıyor. Ülke genelinde 400 bini aşkın kentsel dönüşüm projesi var. Yeni inşa edilecek binalara çatı üstü güneş paneli uygunluk zorunluluğu getirilse, bu oran arttırılabilir. Tabii biz belediye politikalarını da inceledik tüm dünyada. Bazı belediyelerde, Türkiye gibi insanların apartmanlarda ikame ettiği ülkelerde bir uygulama var. Belediyeler, çatıları topluca ihale ederek çatı ges yani güneş santrali kurulumunu sağlıyor. Daha sonra bu apartman çatısında üretilen elektrik de apartman sakinlerinin faturası üzerinden mahsuplaştırılıyor.”
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