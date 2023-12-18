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Diplomatik kaynaklar: 2024'te vize işlemleri hızlanacak
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231218/turk-diplomatik-kaynaklari-hamas-liderleri-ile-gizli-gorusme-iddialari-gercegi-yansitmiyor-1078570104.html
Türk diplomatik kaynaklar: Hamas liderleri ile gizli görüşme iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Türk diplomatik kaynaklar: Hamas liderleri ile gizli görüşme iddiaları gerçeği yansıtmıyor
İsrail medyasının 'Hamas liderleri, Erdoğan ile görüşecek' haberleri üzerine Sputnik'e konuşan Türk diplomat, böyle bir iddianın gerçek olmadığını belirtti. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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İsrail'in Kan medyasında çıkan 'Hamas liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek' haberleri, Sputnik'e konuşan Türk diplomat tarafından yalanlandı. Açıklamada, Hamas liderleri ile yapılacak gizli bir toplantı hakkında 'herhangi bir bilgi olmadığı' belirtildi. İsrail medyası, toplantının amacının Gazze'deki çatışmayla ilgili pozisyonları koordine etmek olduğunu iddia ediyordu.
https://sputniknews.com.tr/20231218/papa-francis-israil-kiliseleri-hedef-almaya-baslayinca-tepki-gosterdi-bu-bir-savasbubirteror-1078562532.html
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türkiye, israil, hamas, gazze, diplomasi, sputnik

Türk diplomatik kaynaklar: Hamas liderleri ile gizli görüşme iddiaları gerçeği yansıtmıyor

12:18 18.12.2023 (güncellendi: 13:12 18.12.2023)
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Türk bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İsrail medyasının 'Hamas liderleri, Erdoğan ile görüşecek' haberleri üzerine Sputnik'e konuşan Türk diplomat, böyle bir iddianın gerçek olmadığını belirtti.
İsrail'in Kan medyasında çıkan 'Hamas liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek' haberleri, Sputnik'e konuşan Türk diplomat tarafından yalanlandı. Açıklamada, Hamas liderleri ile yapılacak gizli bir toplantı hakkında 'herhangi bir bilgi olmadığı' belirtildi.
İsrail medyası, toplantının amacının Gazze'deki çatışmayla ilgili pozisyonları koordine etmek olduğunu iddia ediyordu.
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