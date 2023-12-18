https://sputniknews.com.tr/20231218/turk-diplomatik-kaynaklari-hamas-liderleri-ile-gizli-gorusme-iddialari-gercegi-yansitmiyor-1078570104.html
Türk diplomatik kaynaklar: Hamas liderleri ile gizli görüşme iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Türk diplomatik kaynaklar: Hamas liderleri ile gizli görüşme iddiaları gerçeği yansıtmıyor
İsrail medyasının 'Hamas liderleri, Erdoğan ile görüşecek' haberleri üzerine Sputnik'e konuşan Türk diplomat, böyle bir iddianın gerçek olmadığını belirtti. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T12:18+0300
2023-12-18T12:18+0300
2023-12-18T13:12+0300
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hamas
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İsrail'in Kan medyasında çıkan 'Hamas liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek' haberleri, Sputnik'e konuşan Türk diplomat tarafından yalanlandı. Açıklamada, Hamas liderleri ile yapılacak gizli bir toplantı hakkında 'herhangi bir bilgi olmadığı' belirtildi. İsrail medyası, toplantının amacının Gazze'deki çatışmayla ilgili pozisyonları koordine etmek olduğunu iddia ediyordu.
https://sputniknews.com.tr/20231218/papa-francis-israil-kiliseleri-hedef-almaya-baslayinca-tepki-gosterdi-bu-bir-savasbubirteror-1078562532.html
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türkiye, israil, hamas, gazze, diplomasi, sputnik
türkiye, israil, hamas, gazze, diplomasi, sputnik
Türk diplomatik kaynaklar: Hamas liderleri ile gizli görüşme iddiaları gerçeği yansıtmıyor
12:18 18.12.2023 (güncellendi: 13:12 18.12.2023)
İsrail medyasının 'Hamas liderleri, Erdoğan ile görüşecek' haberleri üzerine Sputnik'e konuşan Türk diplomat, böyle bir iddianın gerçek olmadığını belirtti.
İsrail'in Kan medyasında çıkan 'Hamas liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek' haberleri, Sputnik'e konuşan Türk diplomat tarafından yalanlandı. Açıklamada, Hamas liderleri ile yapılacak gizli bir toplantı hakkında 'herhangi bir bilgi olmadığı' belirtildi.
İsrail medyası, toplantının amacının Gazze'deki çatışmayla ilgili pozisyonları koordine etmek olduğunu iddia ediyordu.