https://sputniknews.com.tr/20231218/turk-diplomatik-kaynaklari-hamas-liderleri-ile-gizli-gorusme-iddialari-gercegi-yansitmiyor-1078570104.html

Türk diplomatik kaynaklar: Hamas liderleri ile gizli görüşme iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Türk diplomatik kaynaklar: Hamas liderleri ile gizli görüşme iddiaları gerçeği yansıtmıyor

İsrail medyasının 'Hamas liderleri, Erdoğan ile görüşecek' haberleri üzerine Sputnik'e konuşan Türk diplomat, böyle bir iddianın gerçek olmadığını belirtti. 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T12:18+0300

2023-12-18T12:18+0300

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israil- filistin çatışması

türkiye

israil

hamas

gazze

diplomasi

sputnik

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İsrail'in Kan medyasında çıkan 'Hamas liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek' haberleri, Sputnik'e konuşan Türk diplomat tarafından yalanlandı. Açıklamada, Hamas liderleri ile yapılacak gizli bir toplantı hakkında 'herhangi bir bilgi olmadığı' belirtildi. İsrail medyası, toplantının amacının Gazze'deki çatışmayla ilgili pozisyonları koordine etmek olduğunu iddia ediyordu.

https://sputniknews.com.tr/20231218/papa-francis-israil-kiliseleri-hedef-almaya-baslayinca-tepki-gosterdi-bu-bir-savasbubirteror-1078562532.html

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