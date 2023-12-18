https://sputniknews.com.tr/20231218/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-26-saldirisi-puskurtuldu-1078580361.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 26 saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 26 saldırısı püskürtüldü

Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 26 saldırısı püskürtülürken 640 askerinin etkisiz hale... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T17:17+0300

2023-12-18T17:17+0300

2023-12-18T17:17+0300

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rusya savunma bakanlığı

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ukrayna ordusu

donetsk

herson

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 10 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 60’tan fazla asker, Almanya yapımı Leopard tankı, üç piyade savaş aracı, iki zırhlı savaş aracı ve Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü. Yaklaşık 220 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken bir tank, üç zırhlı savaş aracı, beş otomobil ve Slovakya yapımı Zuzana 2 topçu sistemi yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, topçu ve ağır çoklu roketatar birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 9 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine, insan gücü ve teçhizatın yoğunlaştığı yerlere hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda yaklaşık 190 asker, ABD yapımı Bradley dahil beş piyade savaş aracı ve iki otomobil kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadele sırasında iki Msta-B obüsü, Akatsiya topçu sistemi ve D-30 obüsü yok edildi.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 4 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki toplam kaybı yaklaşık 90 asker, üç kamyonet ve Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Rus kara birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 2 saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordusunun mevzilerine saldırılar düzenlendi. Yaklaşık 30 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki otomobil ve bir D-30 obüsü yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordusunun topçu ve hava desteğiyle gerçekleştirdiği eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 50 asker ve üç otomobil kaybetti. Anti-topçu mücadele kapsamında da ABD yapımı M109 Paladin ve Polonya yapımı Krab topçu sistemleri ile Msta-B obüsü vuruldu.Ayrıca son 24 saatte Ukrayna’ya ait 25 insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231217/eski-ukrayna-basbakani-azarov-kiev-artik-catismada-zafer-umudunu-yitirdi-1078544913.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, herson, insansız hava aracı (iha)