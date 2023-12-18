https://sputniknews.com.tr/20231218/milli-egitim-bakani-tekin-sizin-tarikat-ve-cemaat-dediginiz-yapilarla-10-tane-protokolumuz-var-1078565293.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Sizin tarikat ve cemaat dediğiniz yapılarla 10 tane protokolümüz var
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Sizin tarikat ve cemaat dediğiniz yapılarla 10 tane protokolümüz var
Milli Eğitim Bakanı Tekin, bakanlığın yaptığı protokollere yönelik eleştiriler bulunduğunu da hatırlattı ve "Sizin tarikat-cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T11:24+0300
2023-12-18T11:24+0300
2023-12-18T11:37+0300
türkiye
tarikat
tbmm
cemaat
yusuf tekin
meb
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu.Muhalefet vekillerinin yoğun itirazları arasında konuşan Bakan Tekin "Bahsettiğiniz STK'lerle ilgili de bir şey paylaşayım." deyip şunları söyledi:Eski netle üniversiteye girildiği iddiasıGörüşmeler sırasında bazı milletvekillerinin ısrarlı biçimde eksi netlerle üniversiteye giren öğrencilerden bahsettiğini belirterek, bunun yanlış bir bilgi olduğunu vurgulayan Tekin, "Bu, hukuken mümkün olmayan ve teknik olarak da yanlış bir ifadedir. Böyle bir örnek yoktur." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231217/tbmmde-gerginlik-ak-partili-vekiller-baskanlik-divani-onunde-toplanarak-bir-sure-bekledi-1078555341.html
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tarikat, tbmm, cemaat, yusuf tekin, meb
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Sizin tarikat ve cemaat dediğiniz yapılarla 10 tane protokolümüz var
11:24 18.12.2023 (güncellendi: 11:37 18.12.2023)
Milli Eğitim Bakanı Tekin, bakanlığın yaptığı protokollere yönelik eleştiriler bulunduğunu da hatırlattı ve "Sizin tarikat-cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerle bize hizmet eden, destek olanlara da teşekkür ediyorum" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu.
Muhalefet vekillerinin yoğun itirazları arasında konuşan Bakan Tekin "Bahsettiğiniz STK'lerle ilgili de bir şey paylaşayım." deyip şunları söyledi:
"Çok hoşunuza gidecek bir şey daha söyleyeceğim. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı şu anda, 2023yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden 1167 tanesi resmi kurumlarla. 550 tanesi STK'larla. 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içinde sizin tarikat-cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerle bize hizmet eden, destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız... Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için, sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buradan devam edeceğim."
Eski netle üniversiteye girildiği iddiası
Görüşmeler sırasında bazı milletvekillerinin ısrarlı biçimde eksi netlerle üniversiteye giren öğrencilerden bahsettiğini belirterek, bunun yanlış bir bilgi olduğunu vurgulayan Tekin, "Bu, hukuken mümkün olmayan ve teknik olarak da yanlış bir ifadedir. Böyle bir örnek yoktur." dedi.