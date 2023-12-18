Mevlana, 'Şeb-i Arus' töreniyle anıldı

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Mevlâna için gerçek aşkın anlamı Allah'a duyulan aşk; ölüm ise Allah'a kavuşacağı gündü. İşte bu yüzden,17 Aralıkolan ölüm yıldönümü bir yas günü olarak değil, bir kutlama günü olarak kabul ediliyor.