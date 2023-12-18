Mevlana, 'Şeb-i Arus' töreniyle anıldı

MevlanaKültür Merkezi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda sanatçı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi. Yerli yabancı birçok katılımcı, Özhan'ı performansından dolayı alkışladı.
MevlanaKültür Merkezi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda sanatçı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi. Yerli yabancı birçok katılımcı, Özhan'ı performansından dolayı alkışladı.
Törende, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Mesnevi sohbeti yaptı.
Törende, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Mesnevi sohbeti yaptı.
Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Mevlâna için gerçek aşkın anlamı Allah'a duyulan aşk; ölüm ise Allah'a kavuşacağı gündü. İşte bu yüzden,17 Aralıkolan ölüm yıldönümü bir yas günü olarak değil, bir kutlama günü olarak kabul ediliyor.
Mevlâna için gerçek aşkın anlamı Allah'a duyulan aşk; ölüm ise Allah'a kavuşacağı gündü. İşte bu yüzden,17 Aralıkolan ölüm yıldönümü bir yas günü olarak değil, bir kutlama günü olarak kabul ediliyor.
Her sene 17 Aralık'ta düzenlenen Şeb-i Arus törenleri de “Vuslat Gecesi ya da Düğün Gecesi” anlamına geliyor.
Her sene 17 Aralık'ta düzenlenen Şeb-i Arus törenleri de “Vuslat Gecesi ya da Düğün Gecesi” anlamına geliyor.