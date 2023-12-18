İstanbul Havalimanı, hem dünyanın hem Avrupa'nın en iyi havalimanı seçildi

“İGA İstanbul Havalimanı, her başarısının ardından kendine yeni ve daha büyük hedefler koymayı ve bu yolda azimle ilerlemeyi kurum kültürü olarak benimsiyor. İşletmeye başladığımız ilk günden bu yana globalde aldığımız ödüller de bunun en büyük kanıtı. Şimdi de havalimanımız için ‘hedef coğrafya’ olan ABD’den ve bu coğrafyadaki yarım milyon okura ulaşan Global Traveler gibi önemli bir mecradan ödüller alarak ülkemize dönüyoruz. Bu başarımızda ‘sürdürülebilirlik’ konusunda farklı yolcu segmentlerine uygun tasarladığımız hizmet ve servislerimiz ile teknolojik alt yapımızda aralıksız sürdürdüğümüz geliştirmelerin önemli bir payı olduğu kanaatindeyiz.”