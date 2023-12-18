https://sputniknews.com.tr/20231218/herson-yonetimi-ukrayna-ordusuna-somut-gorev-verilmisti-kahovka-santralini-havaya-ucurmak-1078574640.html

Herson yönetimi: Ukrayna ordusuna somut görev verilmişti, Kahovka Santrali’ni havaya uçurmak

Herson yönetimi: Ukrayna ordusuna somut görev verilmişti, Kahovka Santrali’ni havaya uçurmak

Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusuna Kahovka Hidroelektrik Santrali’ni (HES) havaya uçurma şeklinde somut görev verildiğini, füze... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T14:00+0300

2023-12-18T14:00+0300

2023-12-18T14:00+0300

ukrayna krizi

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herson

vladimir saldo

kahovka hidroelektrik santrali

novaya kahovka

kahovskaya barajı

himars roket sistemi

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Referandum sonrası Rusya topraklarına katılan Herson Bölgesi'nin Valisi Saldo, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne Kahovka Hidroelektrik Santrali’ni bir ulaşım merkezi olarak yok edilmek üzere havaya uçurulması gibi somut görev verildiğini, füze saldırılarının uzun süre boyunca tek bir noktayı hedef aldığını söyledi.Saldo, “Özel askeri harekat sırasında, Herson bölgesinde meydana gelen çatışmalar sırasında Kahovka Barajı, üzerinden otomobil yolu, demiryolu ve karayolu geçtiği için sürekli bombardımana maruz kaldı. Ayrıca orada gemilerin Kakhovka su rezervuarından Dinyeper Nehri’nin alt kısmına geçişi sağlayan savak sistemi de vardı. Bu nedenle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne özel görev verilmişti, onu karayolu ve demiryolu ulaşım merkezi olarak hizmet veremeyecek duruma getirmek ve yok etmek” diye konuştu.Barajın Ukrayna ordusu tarafından tahrip edilmesinin, ekolojik dengeyi bozan ‘muazzam bir suç’ olduğunu dile getiren Saldo, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Kahovka Barajı’nı restore etme imkanı var’Ukrayna ordusunun bombardımanı ile yıkılan Kahovka Barajı’nı modern teknolojiler ve muhafaza olan proje belgeleri sayesinde restore etme imkanı olduğuna dikkat çeken Saldo, “Kahovka Barajı'nın proje belgeleri çoğunlukla Moskova enstitülerinin arşivlerinde korunuyor” vurgusunu yaptı.Yeni teknolojilerin barajı ‘daha güzel, çekici ve kullanışlı’ hale getirmeye imkan sağladığının altını çizen Saldo, “Ben bir profesyonel olarak size şunu söyleyeyim, bu amaç uğruna tasarımcılar oturup bir proje geliştirir. Proje kuruluşunda bu belli bir zaman alacak, normlara göre ve hatta daha kısa zamanda olacağını düşünüyorum” diye konuştu.İnşaat işlerinin ise oldukça hızlı yapılabileceğine dikkat çeken Vali, eskiden Kahovka Barajı 3 senede yapılsa da şu anda inşaatın çok daha hızlı tamamlanabileceğinden emin olduğunu ifade etti.İlk başlarda barajın elektrik üretmek ve Kahovka rezervuarını oluşturmak gibi iki amaçlı tasarlandığını hatırlatan Saldo, ilk amaç doğrultusunda makine dairesinin inşa edilmesi ve türbinlerin kurulması gerekeceğinin altını çizerek, “Barajın toprak olan kısmı korunmuş durumda, sadece betonarme kısmı, Kiev’in talimatı ile birkaç ay boyunca Amerikan HIMARS füzeleri ve topçu sistemleri ile aynı noktadan bombalanan kısım dayanamayarak yıkılmıştı” diye sözlerini tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20230831/kahovka-hidroelektrik-santralinin-restorasyonu-ile-ilgili-proje-calismalari-basladi-1075085676.html

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ukrayna, rusya, herson, vladimir saldo, kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , kahovskaya barajı, himars roket sistemi