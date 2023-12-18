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Diplomatik kaynaklar: 2024'te vize işlemleri hızlanacak
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231218/herson-yonetimi-ukrayna-ordusuna-somut-gorev-verilmisti-kahovka-santralini-havaya-ucurmak-1078574640.html
Herson yönetimi: Ukrayna ordusuna somut görev verilmişti, Kahovka Santrali’ni havaya uçurmak
Herson yönetimi: Ukrayna ordusuna somut görev verilmişti, Kahovka Santrali’ni havaya uçurmak
Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusuna Kahovka Hidroelektrik Santrali’ni (HES) havaya uçurma şeklinde somut görev verildiğini, füze... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T14:00+0300
2023-12-18T14:00+0300
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ukrayna
rusya
herson
vladimir saldo
kahovka hidroelektrik santrali
novaya kahovka
kahovskaya barajı
himars roket sistemi
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Referandum sonrası Rusya topraklarına katılan Herson Bölgesi'nin Valisi Saldo, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne Kahovka Hidroelektrik Santrali’ni bir ulaşım merkezi olarak yok edilmek üzere havaya uçurulması gibi somut görev verildiğini, füze saldırılarının uzun süre boyunca tek bir noktayı hedef aldığını söyledi.Saldo, “Özel askeri harekat sırasında, Herson bölgesinde meydana gelen çatışmalar sırasında Kahovka Barajı, üzerinden otomobil yolu, demiryolu ve karayolu geçtiği için sürekli bombardımana maruz kaldı. Ayrıca orada gemilerin Kakhovka su rezervuarından Dinyeper Nehri’nin alt kısmına geçişi sağlayan savak sistemi de vardı. Bu nedenle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne özel görev verilmişti, onu karayolu ve demiryolu ulaşım merkezi olarak hizmet veremeyecek duruma getirmek ve yok etmek” diye konuştu.Barajın Ukrayna ordusu tarafından tahrip edilmesinin, ekolojik dengeyi bozan ‘muazzam bir suç’ olduğunu dile getiren Saldo, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Kahovka Barajı’nı restore etme imkanı var’Ukrayna ordusunun bombardımanı ile yıkılan Kahovka Barajı’nı modern teknolojiler ve muhafaza olan proje belgeleri sayesinde restore etme imkanı olduğuna dikkat çeken Saldo, “Kahovka Barajı'nın proje belgeleri çoğunlukla Moskova enstitülerinin arşivlerinde korunuyor” vurgusunu yaptı.Yeni teknolojilerin barajı ‘daha güzel, çekici ve kullanışlı’ hale getirmeye imkan sağladığının altını çizen Saldo, “Ben bir profesyonel olarak size şunu söyleyeyim, bu amaç uğruna tasarımcılar oturup bir proje geliştirir. Proje kuruluşunda bu belli bir zaman alacak, normlara göre ve hatta daha kısa zamanda olacağını düşünüyorum” diye konuştu.İnşaat işlerinin ise oldukça hızlı yapılabileceğine dikkat çeken Vali, eskiden Kahovka Barajı 3 senede yapılsa da şu anda inşaatın çok daha hızlı tamamlanabileceğinden emin olduğunu ifade etti.İlk başlarda barajın elektrik üretmek ve Kahovka rezervuarını oluşturmak gibi iki amaçlı tasarlandığını hatırlatan Saldo, ilk amaç doğrultusunda makine dairesinin inşa edilmesi ve türbinlerin kurulması gerekeceğinin altını çizerek, “Barajın toprak olan kısmı korunmuş durumda, sadece betonarme kısmı, Kiev’in talimatı ile birkaç ay boyunca Amerikan HIMARS füzeleri ve topçu sistemleri ile aynı noktadan bombalanan kısım dayanamayarak yıkılmıştı” diye sözlerini tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20230831/kahovka-hidroelektrik-santralinin-restorasyonu-ile-ilgili-proje-calismalari-basladi-1075085676.html
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ukrayna, rusya, herson, vladimir saldo, kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , kahovskaya barajı, himars roket sistemi
ukrayna, rusya, herson, vladimir saldo, kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , kahovskaya barajı, himars roket sistemi

Herson yönetimi: Ukrayna ordusuna somut görev verilmişti, Kahovka Santrali’ni havaya uçurmak

14:00 18.12.2023
© Sputnik / Алексей МайшевHerson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo
Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusuna Kahovka Hidroelektrik Santrali’ni (HES) havaya uçurma şeklinde somut görev verildiğini, füze saldırılarının uzun süre boyunca tek bir noktayı hedef aldığını belirtti.
Referandum sonrası Rusya topraklarına katılan Herson Bölgesi'nin Valisi Saldo, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne Kahovka Hidroelektrik Santrali’ni bir ulaşım merkezi olarak yok edilmek üzere havaya uçurulması gibi somut görev verildiğini, füze saldırılarının uzun süre boyunca tek bir noktayı hedef aldığını söyledi.
Saldo, “Özel askeri harekat sırasında, Herson bölgesinde meydana gelen çatışmalar sırasında Kahovka Barajı, üzerinden otomobil yolu, demiryolu ve karayolu geçtiği için sürekli bombardımana maruz kaldı. Ayrıca orada gemilerin Kakhovka su rezervuarından Dinyeper Nehri’nin alt kısmına geçişi sağlayan savak sistemi de vardı. Bu nedenle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne özel görev verilmişti, onu karayolu ve demiryolu ulaşım merkezi olarak hizmet veremeyecek duruma getirmek ve yok etmek” diye konuştu.
Barajın Ukrayna ordusu tarafından tahrip edilmesinin, ekolojik dengeyi bozan ‘muazzam bir suç’ olduğunu dile getiren Saldo, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu nedenle uzun süre HIMARS füzeleriyle ve topçu sistemleri ile özellikle bir noktayı kritik duruma ulaşana kadar vurdular ve son saldırı, tam da 6 Haziran gecesi birkaç bombardıman ile gerçekleşti ve kritik nokta bu yüke dayanamadı ve baraj çatladı. Ardından Kahovka rezervuarından suyun akması ile birlikte hidroelektrik santralin makine dairesi, ayrıca baraja ile Kahovka rezervuarına hizmet eden tüm teknik tesisler yıkıldı.

‘Kahovka Barajı’nı restore etme imkanı var’

Ukrayna ordusunun bombardımanı ile yıkılan Kahovka Barajı’nı modern teknolojiler ve muhafaza olan proje belgeleri sayesinde restore etme imkanı olduğuna dikkat çeken Saldo, “Kahovka Barajı'nın proje belgeleri çoğunlukla Moskova enstitülerinin arşivlerinde korunuyor” vurgusunu yaptı.
Yeni teknolojilerin barajı ‘daha güzel, çekici ve kullanışlı’ hale getirmeye imkan sağladığının altını çizen Saldo, “Ben bir profesyonel olarak size şunu söyleyeyim, bu amaç uğruna tasarımcılar oturup bir proje geliştirir. Proje kuruluşunda bu belli bir zaman alacak, normlara göre ve hatta daha kısa zamanda olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
İnşaat işlerinin ise oldukça hızlı yapılabileceğine dikkat çeken Vali, eskiden Kahovka Barajı 3 senede yapılsa da şu anda inşaatın çok daha hızlı tamamlanabileceğinden emin olduğunu ifade etti.
İlk başlarda barajın elektrik üretmek ve Kahovka rezervuarını oluşturmak gibi iki amaçlı tasarlandığını hatırlatan Saldo, ilk amaç doğrultusunda makine dairesinin inşa edilmesi ve türbinlerin kurulması gerekeceğinin altını çizerek, “Barajın toprak olan kısmı korunmuş durumda, sadece betonarme kısmı, Kiev’in talimatı ile birkaç ay boyunca Amerikan HIMARS füzeleri ve topçu sistemleri ile aynı noktadan bombalanan kısım dayanamayarak yıkılmıştı” diye sözlerini tamamladı.
Kahovka Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
Ukrayna krizi
Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin restorasyonu ile ilgili proje çalışmaları başladı
31 Ağustos, 16:58
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