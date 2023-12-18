https://sputniknews.com.tr/20231218/asgari-ucrette-ikinci-toplanti-sona-erdi-rakam-konusuldu-mu-1078577294.html
Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi: Rakam konuşuldu mu?
Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi: Rakam konuşuldu mu?
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Rakam telaffuz edilmedi" dedi. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T15:11+0300
2023-12-18T15:11+0300
2023-12-18T15:16+0300
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Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi: Rakam konuşuldu mu?
15:11 18.12.2023 (güncellendi: 15:16 18.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Rakam telaffuz edilmedi" dedi.