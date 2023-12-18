https://sputniknews.com.tr/20231218/ab-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-bugun-onaylayabilir-1078571182.html

‘AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini bugün onaylayabilir’

‘AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini bugün onaylayabilir’

Financial Times (FT), adı açıklanmayan AB yetkililerine atıfta bulunduğu haberinde, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların gün içerisinde onaylanabileceğini... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T12:32+0300

2023-12-18T12:32+0300

2023-12-18T12:32+0300

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Rusya'ya yönelik, elmas ticareti yasağını da içeren 12. yaptırım paketinde anlaşma sağlandığını hatırlatan AB yetkilisi, birliğe bağlı 26 ülkenin paketi zaten imzaladığını, yalnızca resmi onayın duyurulmasıyla ilgili formalitenin kaldığını vurguladı.Gazeteye konuşan kaynaklar, yaptırım ilanını geciktiren Avusturya'nın itirazlarını geri çekmesinin ardından Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarının 12’inci paketinin bu hafta kabul edileceğini belirtirken, yayına göre, geri kalan 26 üye ülke yaptırım paketini zaten imzalamış olduğundan yeni yaptırımların bugün kabul edilmesi bekleniyor.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, 15 Aralık’ta Rusya'ya yönelik elmas ticareti yasağını da içerecek 12. yaptırım paketinde anlaşma sağlamıştı.Bildiride, AB'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımları daha da güçlendirmek ve bunları tam ve etkili bir şekilde uygulamakta kararlı olduğu belirtildi."AB Konseyi, 12. yaptırım paketinin kabul edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır" ifadesi kullanılan bildiride, Ukrayna gerilimi çerçevesinde Rusya'ya hiçbir ülkenin destek sağlamaması gerektiği kaydedildi.12. yaptırım paketi, aralarında elmasın da bulunduğu yeni ihracat yasaklarını, Rusya'nın petrol gelirini azaltmak için petrol tavan fiyatını sıkılaştırmaya yönelik önlemleri ve yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadelenin güçlendirilmesini kapsıyordu.Henüz bütün detayları paylaşılmayan yeni yaptırımlar, 1 Ocak tarihinden itibaren Rusya'dan endüstriyel olmayan elmas ithalatının yasaklanmasını içeriyor.Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın delinmemesi için buna hizmet sunan firmalara ek yükümlülükler getiren yaptırımlar, Rusya'nın hem sivil hem de askeri amaçla kullanılabilecek ürünler ithal etmesini engellemek için AB şirketlerine yeniden ihracat yasağı içeren sözleşmeleri zorunlu kılıyor.Ukrayna'nın savaş sponsoru şirketler listesinden Rusya’da faaliyetlerini sürdüren Avusturya merkezli kredi kuruluşu RaiffeisenBank’ın çıkarılmasını isteyen Avusturya, söz konusu yaptırım paketine onay vermezken, daha sonra ikna edildiği bildirilmişti.Slovakya Başbakanı Robert Fitzo ise, AB Liderler Zirvesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, ülkesinin Rus petrolünü kullanmasına izin veren kararın, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinde de korunacağını söyledi.AB, şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirirken, bu çerçevede Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.Öte yandan AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.Bu kapsamda Rus petrolünün, üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün, tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.AB yaptırım uyguladıkça ABD kazanıyorRusya’dan doğalgaz alımını reddederek yaptırım uygulayan AB, sanayisizleşmeye doğru giderken, bu durumdan en fazla karı 53 milyar Euro kazanan ABD elde etti.Yaptırımlar sonrası AB’ye LNG ihracatından elde edilen karlarda lider ABD’yi 27 milyar Euro ile İngiltere takip ederken, Şubat 2022’den bu yana Rus gaz ve petrol ürünlerine getirilen ambargolar sayesinde bütçesini zenginleştiren Norveç'in de 24 milyar Euro ek kar elde ettiği görülüyor.Rusya’dan doğalgaz alımlarını reddeden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yakın zamanda Sosyal Demokrat Parti kongresinde son yaptığı konuşmada artan enerji maliyetleri nedeniyle 'gaz ithalatını durdurdu' diyerek yine Rusya'yı suçlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231210/almanya-dogalgaza-25-kat-daha-fazla-odemeye-basladi-1078265995.html

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avrupa birliği, ab, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya, petrol, doğalgaz, elmas