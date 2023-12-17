https://sputniknews.com.tr/20231217/yagislar-ara-veriyor-sicaklik-artiyor-hafta-basinda-hava-nasil-olacak-1078551702.html

Yağışlar ara veriyor, sıcaklık artıyor: Hafta başında hava nasıl olacak?

Yağışlar ara veriyor, sıcaklık artıyor: Hafta başında hava nasıl olacak?

Yeni haftada Türkiye genelinde yağışlar ara veriyor, sıcaklıklarda da gözle görülür bir yükselme var. Peki hafta başında hava nasıl olacak? 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T17:29+0300

2023-12-17T17:29+0300

2023-12-17T17:29+0300

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Beş büyük kentte pazartesi günü güneşli bir hava var. İstanbul ve İzmir'de rüzgar hafifliyor. Ankara ve Bursa da ise puslu bir gökyüzü olacak. Ankara'da gece don da görülecek. İstanbul ve Bursa 10, Ankara 6, İzmir 14, Antalya 21 derece.Marmara'da hava nasıl?Marmara Bölgesi'nde, hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 10-12 derecelerde. Çanakkale ve Balıkesir civarında pus görülüyor. Gece Trakya'da don var. Salı da yağışsız ve soğuk bir gün.İç Anadolu'da yağış var mı?İç Anadolu Bölgesi'nde hava açık ancak birçok kentte puslu bir hava var. Bölgede yağışın kesilmesiyle sabah ayaz gece ise don görülüyor. Eskişehir 6, Konya 5, Sivas 4 derece. Gece Kayseri, Sivas ve Niğde -5 derece.Sıcaklık artıyorEge Bölgesi'nde pazartesi serin, salı ise sıcaklık biraz artıyor, iki gün güneş görülecek. Rüzgar zayıflıyor ve orta hızda esecek, çarşamba ise yeniden yağışlı. Denizli 12, Muğla 16, Afyon 7 derece. Kütahya ve Afyon gece -2 derece.Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklık tekrar artıyor, 3 gün boyunca ciddi bir yağış beklenmiyor. Adana 22, Kahramanmaraş 16, Isparta 11 derece. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de güneş görülüyor. Gaziantep 12, Diyarbakir 10 derece.Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar ise sona eriyor. Hava soğuk ve parçalı bulutlu. Bolu 4, Samsun 8, Trabzon 10 derece. Doğu Anadolu ise güneşli. Gece yine don oluşacak. Erzurum 0, Malatya 6 derece. Bölgede gece sıcaklık -10 derecelere kadar geriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231217/binlerce-kisiye-sel-uyarisi-yuksek-yerlere-cikin-1078551417.html

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