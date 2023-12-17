https://sputniknews.com.tr/20231217/somali-cumhurbaskaninin-oglunun-kuryenin-olumune-neden-oldugu-kazada-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1078555879.html

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryenin ölümüne neden olduğu kazada yeni görüntüler ortaya çıktı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryenin ölümüne neden olduğu kazada yeni görüntüler ortaya çıktı

Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobilin çarparak motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T22:16+0300

2023-12-17T22:16+0300

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türkiye

kurye

somali

motokurye

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Fatih’te Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.Fatih’te 30 Kasım'da iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu’na ait araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Mohamud polis merkezinde ifadesi alınarak serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Göçer’in hayatını kaybetmesi üzerine şüpheli hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık'ta Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmişti.Fren lambaları yanmıyorKazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren son görüntüde motosiklet ile şüpheliye ait aracın çarpıştığı, o sırada aracın arka fren lambalarının yandığı kaydedildi. Şüpheliye ait araçla Göçer'e ait motosikletin çarpışma anı ve Göçer'in kaskının kafasından çıktığı anlar da kameraya saniye saniye yansıdı. Ayrıca kamera görüntüsünde çarpışma anı sonrasında şüphelinin aracına ait arka fren lambalarının yanmadığı kaydedildi. Yeni görüntüye ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor beklendiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20231214/bakan-tunctan-somali-cumhurbaskaninin-oglunun-karistigi-kaza-ile-ilgili-aciklama-1078450368.html

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