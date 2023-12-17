https://sputniknews.com.tr/20231217/merkez-bankasi-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak--1078556438.html

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından yakından takip... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

merkez bankası

faiz

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faiz oranı

faiz oranları

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Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Her ayın belirli tarihlerinde politika faizini yeniden belirleyen Merkez Bankası'nın aralık ayında ne karar vereceği ekonomistler tarafından bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı takvimi belli oldu.Buna göre; Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı 21 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.Faiz beklentisi ne yönde?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.AA Finans'ın, 21 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.Kasım ayı faiz kararı ne oldu?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. TCMB, kasım ayı politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.Banka, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağını ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230921/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1075651181.html

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