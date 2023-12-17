https://sputniknews.com.tr/20231217/market-onune-birakilan-taze-ekmekleri-basibos-atlar-yedi-1078552976.html

Market önüne bırakılan taze ekmekleri başıboş atlar yedi

Market önüne bırakılan taze ekmekleri başıboş atlar yedi

Bursa’da sabah saatlerinde bir marketin önüne bırakılan taze ekmekleri, sokaktaki başıboş atlar yedi. 17.12.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

bursa

at

ekmek

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Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde sabah saatlerinde markette satılmak üzere bırakılan taze ekmekleri yoldan geçen başıboş atlar fark etti. Sıcak ekmeğin kokusunu alan atlar sepetlerdeki ekmekleri yedi. Sabah marketi açmak için gelen işyeri sahibi ekmeklerin yenmiş olduğunu fark etti, güvenlik kameralarına bakınca ekmeklerin atlar tarafından yenildiğini anladı.

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