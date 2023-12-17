Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi
23:57 17.12.2023 (güncellendi: 00:32 18.12.2023)
© İHADeprem
© İHA
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Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 17, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [08.52 km] Çınarcık (Yalova)
Tarih:2023-12-17
Saat:23:53:52 TSİ
Enlem:40.72167 N
Boylam:29.09944 E
Derinlik:11.18 km
Detay:https://t.co/0FNKj0qUep@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
16 Aralık, 20:53
Bakan Yerlikaya: Yakından takip ediyoruz
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da meydana gelen depremin ardından sosyal medyadan ekiplerin hazır duruma geçtiğini ifade etti:
"Marmara Denizi Yalova, Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Marmara Denizi #Yalova #Çınarcık açıklarında 4️⃣,1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 17, 2023
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Depremden…
İstanbul Valisi: Bir ihbar yok
İstanbul Valisi ise depremin ardından olumsuz bir ihbar yapılmadığını açıkladı.
Geçmiş olsun.— Davut GÜL (@gul_davut) December 17, 2023
İlimizde de hissedilen
depremle ilgili 112’ye
gelen bir ihbar mevcut değildir
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.#İstanbul https://t.co/MslR0Fyel5