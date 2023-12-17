https://sputniknews.com.tr/20231217/israilin-gazze-saldirilarinda-hayatini-kaybeden-gazeteci-sayisi-aciklandi-1078546098.html

İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı açıklandı

İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı açıklandı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 7 Ekim'den bu yana İsrail bombardımanında 92 Filistinli gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T13:27+0300

2023-12-17T13:27+0300

2023-12-17T13:27+0300

israil- filistin çatışması

israil

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gazze

gazze şeridi

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netanya

benyamin netanyahu

israil ordusu

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in son iki gündür Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında gazeteci Rami Bedir ve Asım Kemal Musa'nın öldürüldüğü belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 92'ye yükseldiği kaydedildi.İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek" amacıyla kasıtlı şekilde öldürdüğü belirtilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkının iradesini kırma konusunda başarısız olduğu aktarıldı.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 118'i karadan işgal sürecinde olmak üzere, 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ‘insani arada’ 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 291 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.Gazze'de, silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20231217/netanyahudan-esir-takasi-icin-yeni-anlasma-sinyali-1078541021.html

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