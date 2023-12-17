https://sputniknews.com.tr/20231217/ilac-fiyatlarina-ne-kadar-zam-geldi-yeni-fiyatlar-ne-zaman-uygulanmaya-baslayacak-1078542256.html

İlaç fiyatlarına ne kadar zam geldi? Yeni fiyatlar ne zaman uygulanmaya başlayacak?

İlaç fiyatlarına ne kadar zam geldi? Yeni fiyatlar ne zaman uygulanmaya başlayacak?

Yeni ilaç fiyatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ilaçlara yüzde 25 oranında zam yapıldı. İlaç fiyatlarına ne kadar zam geldi? Yeni... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T10:30+0300

2023-12-17T10:30+0300

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türkiye

ilaç

zam

resmi gazete

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Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, güncel euro değeri yüzde 25 arttırılarak 14 liradan 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseldi. Böylelikle ilaç fiyatlarına yüzde 25'lik zam geldi.Ne zaman uygulanmaya başlayacak?İlaç fiyatlarına gelen zam kararı 25 Aralık 2023 tarihinde itibaren yürürlüğe girecek.

https://sputniknews.com.tr/20230106/resmi-gazetede-yayimlandi-ozel-okul-ucret-artislarini-yil-sonu-tufe-oranina-gore-meb-belirleyecek-1065440715.html

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