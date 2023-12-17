https://sputniknews.com.tr/20231217/ikinci-toplanti-yarin-asgari-ucret-kac-lira-olacak--1078554798.html

İkinci toplantı yarın: Asgari ücret kaç lira olacak?

İkinci toplantı yarın: Asgari ücret kaç lira olacak?

Asgari ücrete yapılacak zam için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından yarın ikinci kez toplanacak. 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T19:57+0300

2023-12-17T19:57+0300

2023-12-17T19:57+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari geçim

ekonomi

türkiye

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yarın yapacak.2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalar 11 Aralık'ta başlamıştı.Yarınki ikinci randevuda Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçinme endekslerinin ele alınması planlanıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan komisyonun ilk toplantısında "Asgari ücretin ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız." demişti.Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise "Çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır." açıklamasında bulunmuştu.Asgari ücrette olası senaryolar neler?Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 liraYüzde 40’lık zamda 15 bin 962 liraYüzde 45’lik zamda 16 bin 532 liraYüzde 50’lik zamda 17 bin 103 liraYüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.Asgari ücret ne kadar?Asgari ücret halen ne 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor. Zam oranının aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20231216/asgari-ucret-tespit-komisyonu-ikinci-toplantisi-pazartesi-baslayacak-1078519155.html

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