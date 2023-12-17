https://sputniknews.com.tr/20231217/icisleri-bakanligindan-mercek-8-operasyonu-bin-335-silah-ele-gecirildi-1078540702.html

İçişleri Bakanlığı'ndan Mercek-8 operasyonu: Bin 335 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan Mercek-8 operasyonu: Bin 335 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik Mercek-8 operasyonunda bin 335 silah ele geçirildiğini duyurdu. 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T09:21+0300

2023-12-17T09:21+0300

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türkiye

ali yerlikaya

operasyon

silah

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde Mercek-8 operasyonu düzenlendiğini belirtti.Operasyonlarda, 964 ruhsatsız tabanca, 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek ile 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1335 silahın ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, bin 558 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.Halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadesini kullandı.Yerlikaya, İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da ele geçirilen ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheli sayısına ilişkin şunları kaydetti:Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231216/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-2842-firari-yakalandi--1078517355.html

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