https://sputniknews.com.tr/20231217/fivb-kadinlar-dunya-kulupler-sampiyonasi-eczacibasi-dynavit--3-kez-kupanin-sahibi-oldu-1078549953.html

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Eczacıbaşı Dynavit 3. kez kupanın sahibi oldu

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Eczacıbaşı Dynavit 3. kez kupanın sahibi oldu

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu 17.12.2023, Sputnik Türkiye

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eczacıbaşı dynavit

spor

voleybol

vakıfbank kadın voleybol takımı

hande baladın

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Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, 3. kez kupayı müzesine götürdü.Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde ilk kez 2 Türk takımı karşı karşıya geldi.Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, tempolu geçen ilk seti 25-19 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti. İkinci sette file önünde sarı-siyahlı takıma üstünlük kuran ve 12-4'den geri dönen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.Müsabakanın üçüncü seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Eczacıbaşı Dynavit, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.Dördüncü setin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-23 üstün bitirerek skoru 2-2'ye getirdi ve karar setine gidildi.Beşinci ve son seti Boskovic'in etkili oyunuyla 15-9 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

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