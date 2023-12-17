Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yıllık değerlendirme toplantısında bir araya geldi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.Saygı Öztürk'ün bugünkü yazısında aktardığına göre Güler, askerlik sistemiyle ilgili düzenlemenin 2019’da yapıldığını, bundan geri adım atılmayacağını belirtti ve şunları ekledi:

Bakan Güler: Bedelli askerlikte düzenleme yaptık, neredeyse evlerinde askerlik yapmak istiyorlar

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler “Bedelli askerlik isteyenlerin taleplerini dikkate alıp ona göre düzenleme yapmıştık. Şimdi neredeyse evlerinde askerlik yapmak istiyorlar. Bir de onlara para gönderelim. Böyle şey olur mu? Biz, tam profesyonel askerlik sisteminden yana değiliz. Şimdi olduğu gibi yüzde 50, yüzde 50 olmalı." dedi.