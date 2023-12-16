https://sputniknews.com.tr/20231216/putinin-90li-yillara-ait-kartviziti-acik-artirmaya-cikarildi-1078524556.html

Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı

Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 90'lı yıllarda Leningrad Kent Meclisi'nde görev yaptığı dönemde sahip olduğu kartviziti, St. Petersburg'da açık... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T14:14+0300

2023-12-16T14:14+0300

2023-12-16T14:16+0300

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vladimir putin

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rusya

saint petersburg

kartvizit

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Müzayede kuruluşunun sitesinde yer verilen bilgiye göre Putin'in 90'lı yıllarda sahip olduğu kartvizit, düzenlenecek açık artırmayla yeni sahibini bulacak.Paylaşımda "Vladimir Vladimiroviç Putin'in kartviziti. Telefon numaraları elle yazılmış. 1990'lı yıllar" ifadelerine yer verildi. Kartvizitte Putin'in o dönemde 'Leningrad Kent Meclisi Başkanı'nın Uluslararası İlişkiler Danışmanı' olarak görev yaptığı görülüyor.Kartvizitin bin rubleden satışa çıkarıldığı ve şu ana kadar en yüksek teklifin 2 bin 800 ruble olduğu da belirtiliyor. Teklifler 24 Aralık'a kadar toplanacak ve o tarihte yapılacak açık artırmayla satış gerçekleştirilecek.Ekim 2019'da Putin'in 1991-1996 yıllarında görev yaptığı 'St. Petersburg Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler Komitesi Başkanı' pozisyonundaki kartviziti bir internet sitesinde 2 milyon rubleye satışa çıkarılmıştı.

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