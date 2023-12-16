https://sputniknews.com.tr/20231216/hindistan-venezuelladan-petrol-satin-alacak-1078522672.html

Hindistan Venezüella'dan petrol satın alacak

Hindistan Venezüella'dan petrol satın alacak

Hindistan Petrol Bakanı Puri Venezüella'dan petrol almaya devam edeceklerini açıkladı. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T13:03+0300

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Hindistan Petrol Bakanı Hardeep Singh Puri yaptığı açıklamada, ülkedeki bazı rafinerilerin ağır ham petrol işleme kapasitesine sahip olması nedeniyle Hindistan'ın Venezüella petrolü satın alacağını söyledi.Hindistan en son 2020 yılında Venezuela ham petrolü ithal etmişti.Puri yaptığı basın toplantısında, "Paradip de dahil olmak üzere rafinerilerimizin çoğu bu ağır Venezüella petrolünü kullanabilecek kapasitede, Venezüellapetrolünü satın alacağız" dedi.Bakan açıklamasında, Hindistan'ın yaptırım uygulanmayan herhangi bir ülkeden petrol satın almaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.Hindistan, petrol ihtiyacının yüzde 80'inden fazlasını denizaşırı ülkelerden karşılıyor. Dünyanın üçüncü büyük petrol alıcısı olan Hindistan, ABD yaptırımları uygulamadan önce Venezüella'dan büyük miktarda petrol alıyordu. Bu yaptırımlar, Hint petrol şirketlerinin 2021'de Çinli rakiplere karşı iş kaybetmesine neden olmuştu. ABD, Ekim ayında Venezüella'dan petrol endüstrisine yönelik yaptırımları geçici olarak hafiflettiğinden beri, petrol ticaretindeki insanlar Hindistan'ın Venezuela'dan tekrar petrol almaya başladı.Bakan, Hindistan'ın yaptırım uygulanmayan herhangi bir ülkeden petrol satın almaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

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