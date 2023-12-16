https://sputniknews.com.tr/20231216/futbolcu-yere-yigildi-mac-ertelendi-1078532658.html

Futbolcu yere yığıldı, maç ertelendi

Futbolcu yere yığıldı, maç ertelendi

Premier Lig'de Bournemouth-Luton Town karşılaşması, Tom Lockyer'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yarıda kaldı. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

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spor

premier lig

maç

tom lockyer

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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Bournemouth ile Luton Town karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 berabere devam ederken, 59. dakikada Luton Town'un oyuncusu Tom Lockyer, kendini yere bıraktı.Hakemin maçı durdurmasıyla birlikte sağlık ekipleri sahaya girerek Lockyer'e müdahalede bulundu. Saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, sedyeyle dışarı çıkarıldı. Yaşanan bu olayın ardından müsabaka ertelendi.29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğu açıklandı.

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2023

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premier lig, maç, tom lockyer