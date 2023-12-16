https://sputniknews.com.tr/20231216/diyarbakir-iyi-partide-12-bin-750-uye-istifa-etti-1078534186.html

Diyarbakır İYİ Parti’de 12 bin 750 üye istifa etti

Diyarbakır İYİ Parti’de 12 bin 750 üye istifa etti

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı, ilçe başkanları ve 12 bin 750 üye İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T21:57+0300

2023-12-16T21:57+0300

2023-12-16T21:57+0300

diyarbakır

türkiye

salim ensarioğlu

iyi parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/10/1078533737_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_8d09e78b5dc2c10bf37f62b3cc03038d.jpg

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu’nun istifasından sonra İYİ Parti İl Başkanlığı, ilçe teşkilatları ve 12 bin 750 üye İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı. İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu, istifanın diğer illere de yansıyabileceğini söyledi.Ensarioğlu, Salim Ensarioğlu’nun 1994 yılında DYP Gençlik Kolları Başkanı olarak aktif siyasete başladığını ve tarihten bu güne kadar “temiz siyaset anlayışını örnek aldığını” ifade ederek, şunları söyledi:'Salim Ensarioğlu’nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz'Ensarioğlu, “21. yüzyılda yeni bir hikaye yazmak ve milletimize üçüncü bir yol göstermek üzere hür ve müstakil olarak yoluna devam etmek isteyen, ne yazık ki gönül verdiğimiz İYİ Parti, hür ve müstakil görüşlere tahammül edememiştir. Sayın bakanımızın talebine dönük başlayan linç kampanyasının karşısında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bununla birlikte naaşlara bile saygısı ve tahammülü olmayanlara hatırlatmak isteriz. 21. yüzyıldayız. Siyaset ve bölge büyüğümüz, kıymetlimiz Salim Ensarioğlu’nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz. Bu vesileyle Diyarbakır il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte ve ayrıca 12 bin 750 üyeyle İYİ Partiden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz” ifadelerinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231212/iyi-parti-istanbul-milletvekili-ensarioglu-hakkinda-disiplin-sureci-baslatti-1078370735.html

diyarbakır

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakır, salim ensarioğlu, iyi parti