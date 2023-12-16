https://sputniknews.com.tr/20231216/denizi-bile-olmayan-kent-dunyanin-en-buyuk-pazarlarina-somon-ihrac-ediyor--1078524070.html

Denizi bile olmayan kent, dünyanın en büyük pazarlarına somon ihraç ediyor

Denizi bile olmayan kent, dünyanın en büyük pazarlarına somon ihraç ediyor

Tokat'tın Almus ilçesinde başta Rusya olmak üzere Avrupa, Japonya ve Çin’e ihracat edilecek olan balıkların toplama işlemi başladı. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T13:39+0300

2023-12-16T13:39+0300

2023-12-16T13:39+0300

türkiye

tokat

balık

somon

ihracat

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Tokat’ın Almus ilçesinde tarım arazilerini sulayan, elektrik üretilen ve bölge turizmine katkı sağlayan baraj gölü kafes balıkçılığı ile ön plana çıkıyor. İrili ufaklı 30’a yakın tesisin bulunduğu gölde yılda yaklaşık 6 bin ton balık üretiliyor. Üretilen balıklar başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine Japonya ve Çin'e ihraç ediliyor. Havaların soğuması ile birlikte bazı balıkçılar ürünlerini deniz kıyısındaki çiftliklere gönderiyor ve vinç yardımıyla toplanmasını sağlıyor. Yaklaşık 350-600 gram ağırlığındaki balıklar denizlerde bulunan çiftliklerde 2-3 kilogram ağırlığa geldiğinde ihraç ediliyor.'4 bin tonu yurt dışına gidiyor'50 ton üretim yaptıklarını belirten Balık üreticisi Sadullah Sezer, "Buradan denizlere canlı balık gönderiyoruz, oradan da yurt dışına ve yurt içine dağıtımı yapılıyor. Şuanda bizim gönderdiğimiz balığın miktarı 50 tonu buldu. Almus ilçesi bütün olarak tahmini bir rakam verirsek 5 bin tonu buluyordur. Burada büyük küçük olmak üzere 28 tane tesis var. Aramızda yapılan anlaşmayla her hafta bir firma vinç şirketini çağırıp balık çıkarıyor. Elimizde soman alabalık var, buradan denize gönderiyoruz. En başta Rusya olmak üzere Çin, Japonya gibi ülkelere gönderiyoruz. Bizim için en önemli ihracat ettiğimiz ülke Rusya oluyor. Almus genelinde 5 bin ton üretimin yaklaşık 4 bin tonu yurt dışına gidiyor, geriye kalanı iç piyasada kendine yer buluyor" şeklinde konuştu.

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