https://sputniknews.com.tr/20231216/bursada-tekstil-fabrikasinda-buyuk-yangin-1078523217.html

Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın: 30 itfaiye müdahale ediyor

Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın: 30 itfaiye müdahale ediyor

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T13:13+0300

2023-12-16T13:13+0300

2023-12-16T13:31+0300

türkiye

bursa

yangın

fabrika

112 acil servis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/10/1078523061_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_8705981ebe725a72aab4eb807d24e4ca.jpg

Edinilen bilgiye göre, Barakfakih OSB üzerinde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar tüm fabrikayı sarınca çalışanlar tarafından fabrika tahliye edildi. Gökyüzüne yayılan dumanlar ilçenin çeşitli bölgelerinden de görüldü. İhbar üzerine bölgeye Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçeleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığı tarafından çok sayıda tanker ve ekip gönderildi. Yağan sağanak yağmuru da arkasına alan ekipler yangını bir an önce söndürebilmek için çalışmalara başladı.Olayla ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan bir vatandaşın olmadığı dumandan etkilenenlerin olay yerindeki 112 ekipleri tarafından tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.Bursa’da tekstil fabrikasındaki yangına 30 itfaiye müdahale ediyorBursa’da Kestel Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde tekstil fabrikasındaki yangına 30 itfaiye müdahale ediyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay’a ait Demor Home Tekstil Fabrikası’ndaki yangından geriye siyah dumanlar kaldı.Saat 12:00 sıralarında Bursa Ankara yolu Çataltepe Mevkisi’ndeki fabrikada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 30 itfaiye sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etse de tekstil hammaddelerinin kısa sürede alev alması yangını büyüttü.Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da olay yerine gidip yetkililerden bilgi aldılar.Siyah dumanlar bir çok noktadan görülürken, havanın yağışlı olması itfaiye ekiplerinin işini kolaylaştırdı. Yangında herhangi bir yaralı yada can kaybı olmadığı bildirildi.İtfaiyenin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231216/basibos-kopekler-84-yasindaki-kadini-yogun-bakimlik-yapti-1078522426.html

türkiye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, yangın, fabrika, 112 acil servis